Bruno Mars faz último show no Brasil nesta terça; lembre destaques da turnê no País

Depois de uma maratona de shows, inúmeras palavras faladas em português e passeios genuinamente brasileiros, o cantor Bruno Mars encerra sua passagem pelo País nesta terça-feira, 5. Ele faz um show no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte. Ao todo, o artista tinha 14 apresentações marcados no Brasil - e fez um pocket show beneficente.

São poucos os artistas que aproveitaram tão bem terras brasileiras durante uma passagem longa pelo País quanto Bruninho, como ele próprio se denominou em suas apresentações no The Town no ano passado. O sucesso na primeira edição do festival garantiu que o cantor voltasse com demanda e fôlego.

O artista preparou algumas surpresas para a passagem pelo Brasil. Incluiu Cheia de Manias, hit do Raça Negra, já no primeiro show por São Paulo, contou com participações especiais de ídolos da música brasileira e também prestou uma homenagem a Marília Mendonça, a Rainha da Sofrência.

Ele, porém, também foi surpreendido. Aproveitou a passagem para provar mais da cultura brasileira em "rolês" por barzinhos, travou uma verdadeira "guerra" contra mosquitos e, ainda, usou a ocasião para comemorar seu aniversário. Relembre, abaixo, os destaques da turnê de Bruno Mars pelo Brasil.

Show beneficente

Às vésperas de iniciar a maratona de apresentações, Bruno Mars dedicou um momento para um pocket show beneficente em São Paulo. No Tokio Marine Hall, o artista norte-americano e sua banda, Hooligans, apresentaram os maiores sucessos do grupo em uma exibição de caráter beneficente que arrecadou R$ 1 milhão para as vítimas das enchentes que atingiram o Estado do Rio Grande do Sul no primeiro semestre do ano.

'Rolê' por São Paulo

Para se preparar para a série de shows, o cantor resolveu curtir uma noite em um bar da Vila Madalena no início de outubro. Na ocasião, ele visitou o bar De Primeira, onde comeu coxinha, torresmo e pastéis.

'Cheia de Manias'

Depois de incluir Evidências em seu setlist no The Town, o cantor surpreendeu o público do primeiro show em São Paulo com Cheia de Manias, da banda Raça Negra. A canção foi tocada por seu tecladista, John Fossitt.

Demorou um pouco mais do que Evidências para que o público reconhecesse e começasse a cantar, mas a escolha foi celebrada, inclusive pelo Raça Negra. "Agora, sim, pega seu CPF, Bruninho", escreveu a banda em uma publicação no Instagram.

Aniversário de Bruninho

A passagem do artista pelo País casou com o aniversário de 39 anos de Bruninho. No dia 8 de outubro, ele iniciou as comemorações no bar do hotel que estava hospedado em São Paulo. O cantor apareceu todo sorridente em vídeos compartilhados nas redes sociais enquanto cantava Parabéns para Você ao lado do seu irmão Eric "E-Panda" Hernandez, que também é seu baterista.

Participações especiais

O cantor também aproveitou a ida a São Paulo para convidar grandes ícones da música brasileira para seu show. No dia 9 de outubro, Thiaguinho apareceu de surpresa para cantar Cheia de Manias.

Já no dia 13 de outubro, Bruno coroou sua última apresentação na capital paulista com a presença de Chitãozinho & Xororó. A dupla cantou Evidências. "Foi um sonho que não tínhamos sonhado, mas realizamos", disse Chitãozinho na ocasião.

Fla-Flu com Rosé

Quem também aproveitou uma passagem pelo Brasil foi Rosé, integrante do grupo de k-pop Blackpink. Ela e Bruno lançaram o single APT no dia 18 de outubro, enquanto o cantor estava no Rio de Janeiro. Os dois aproveitaram a ocasião para assistir a um jogo clássico da capital carioca: Flamengo e Fluminense, no Maracanã.

Homenagem a Marília Mendonça

Na primeira apresentação em Brasília, Bruno também fez uma homenagem a outro ícone nacional: Marília Mendonça, que era abertamente fã do cantor. Na ocasião, a equipe do artista mostrou uma série de tuítes em que Marília falou de Bruno e, na sequência, John Fossitt tocou Infiel.

'Guerra' contra mosquitos

Também em Brasília, Bruno "engoliu" mosquitos enquanto cantava um de seus maiores sucessos, Billionaire. No dia seguinte, o cantor voltou preparado: com uma raquete nas mãos enquanto apresentava a música.