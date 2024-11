Rita Lee é citada em questão do Enem por 'postura de empatia' como autora

Rita Lee "apareceu" na prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) realizada em todo o Brasil neste domingo, 3. Uma das questões trazia trecho de três parágrafos retirados do livro Rita Lee: Outra Autobiografia, lançada pela cantora em 2023.

Após o excerto do texto, o enunciado dizia: "Como estratégia para se aproximar de seu leitor, a autora usa uma postura de empatia explicitada em...".

As alternativas foram as seguintes: