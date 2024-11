Gracyanne Barbosa fala sobre separação: 'O melhor sempre está por vir'

Gracyanne Barbosa respondeu seus seguidores sobre sua separação e o "turbilhão" dos últimos meses, nos stories do Instagram, no domingo, 3. A influenciadora se separou do cantor Belo em abril, após 16 anos de relação.

Ela respondeu uma pergunta sobre sua "mudança de chave" após a separação, e admitiu ter tido um caso com o personal trainer Gilson de Oliveira: "A mudança vem aos poucos! Quando a gente entende o que merece, onde tem que estar, começa a se priorizar, se coloca em primeiro lugar, muita coisa muda!".

"Claro que não é fácil, mas temos que confiar no processo e acreditar que o melhor sempre está por vir", finalizou.

Gracyanne também revelou uma transformação em sua rotina, após sua viagem para os Estados Unidos. Ela lamentou estar sem seus animais de estimação: "Estou morrendo de saudades, mas sei que estão sendo bem cuidados e recebendo todo o amor. Antes de viajar, fico grudada neles, converso [...] Acho que só quem é mãe ou pai de pet sabe como é ruim ficar longe".

Recentemente, Belo também falou sobre a separação, e negou a traição de Gracyanne. Para ele, os dois estavam separados, e ele acrescentou também ter se envolvido em um outro romance.