Confira Maníaco do parque e outras novas séries que chegam na semana

Após longa sobre o caso, o Prime Video lança a série documental Maníaco do Parque: A História Não Contada. Confira as últimas estreias no streaming - e o que vem por aí nos próximos dias.

A DIPLOMATA - 2ª TEMPORADA. Em meio a problemas diplomáticos, uma embaixadora dos EUA precisa equilibrar seu trabalho com seu casamento em crise com um influente político. Na Netflix

APOCALIPSIS Z: EL PRINCIPIO DEL FIN. Depois de anos se protegendo de uma pandemia similar à raiva, um homem é forçado a enfrentar o mundo exterior em ruínas ao lado de um grupo de sobreviventes. No Prime Vídeo

MANÍACO DO PARQUE: A HISTÓRIA NÃO CONTADA. A série documental relembra o caso - que chocou o Brasil - do serial killer conhecido como Maníaco do Parque, trazendo novos fatos à tona. No Prime Vídeo

VILAREJO DO AMOR - 2ª TEMPORADA. O reality de namoro japonês reúne pessoas solteiras de 35 anos ou mais em uma casa que precisa de reforma. Lá, os participantes têm a chance de encontrar um grande amor. Estreia 3.ª, 5, na Netflix

CASAMENTO ÀS CEGAS: ARGENTINA. O reality de namoro ganha uma versão "hermana", que colocará casais que nunca se viram para testar se é possível se apaixonar sem saber por quem. Estreia 4.ª, 6, na Netflix

SINTONIA DE NATAL. À procura do marido perfeito, uma romântica inveterada corre para conseguir ingressos para um grande show natalino. Estreia 4.ª, 6, na Netflix.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.