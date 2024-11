Como Serginho Groisman acionou Ronaldinho para driblar deboche do Smashing Pumpkins em 1998

O Smashing Pumpkins se apresenta neste domingo, 3, em São Paulo (nesta passagem pelo Brasil, fizeram também outro show em Brasília, no dia 1.º). Quando ainda estavam no auge, em 1998, tiveram uma participação inusitada no Programa Livre, de Serginho Groisman, no SBT, que envolveu até o jogador Ronaldo (o ‘Fenômeno’).

O apresentador começou o programa celebrando o fato de estar "recebendo uma das maiores bandas do mundo", que abriu tocando Perfect. Quando as perguntas foram abertas à plateia, porém, um tom de deboche e ironia surgiu, especialmente por parte do vocalista Billy Corgan, então acompanhado por Jams Iha e D’arcy Wretzky.

"Vocês compõem suas canções ou têm uma pessoa que escrevem as músicas para vocês?", questionou um jovem. "Michael Jackson compõe todas as nossas músicas. Mas, quando ele está ocupado, é um macaco que compõe", respondeu Corgan. "Quais são as suas bandas favoritas?", disse outro. "Eu gosto do cara que faz aquela música, ‘Olé, Olé!’ [La Copa de La Vida, de Ricky Martin]"

Diante de diversas respostas secas, confusas ou irônicas por parte do Smashing Pumpkins, um jovem se arriscou: "Eu queria perguntar quais são as influências deles tanto na música quanto em outras artes, como literatura, pintura...".

‘Quero conhecer o Ronaldinho’

O cantor debochou novamente: "[Risos] Hm... Bem... Romário costumava influenciar muitas das nossas músicas. Agora é o Ronaldo". Serginho Groisman, então, tomou a dianteira e surgiu o seguinte diálogo:

"O que você sabe sobre Ronaldo?"

"Sei que o Ronaldo tem um joelho ruim, então ele não consegue fazer o gol"

"Ah é? Você quer conhecer o Ronaldo?"

"Sim, claro. Ele está aqui? [Risos]"

"Você quer conhecer? De verdade."

"Sim".

"Ok, só um minuto"

[Corgan dá risada]

As rodadas de perguntas continuaram e, depois de uma resposta curta e desinteressada de D’arcy, Groisman tomou a frente: "Ok! Quero te apresentar ao melhor jogador de futebol do mundo: Ronaldinho!". Diante da incredulidade dos músicos, emendou: "É verdade!".

Todos os holofotes em Ronaldo

Sorridente, Ronaldo Fenômeno entrou no estúdio para a alegria de Serginho e da plateia, que ficou animada como ainda não havia estado durante a gravação. "Boa tarde!", disse ele, que vinha de duas temporadas como melhor jogador do mundo, mas estava lesionado, aos 22 anos.

"Ganhei de presente um CD! Mas eu não falo inglês, cara!", comentou um Ronaldo sem entender bem o que acontecia. Groisman comentou: "Só queria que você soubesse que a gente tem uma admiração e uma adoração muito grande por você. Você sabe disso".

A presença ‘relâmpago’ após a convocação foi explicada: "Hoje vim fazer um outro programa, gravar o Jô [Soares Onze e Meia]. Fiz questão de vir aqui dar um abraço em você e curtir esse público maravilhoso". Com a banda em segundo plano, o público começou o coro: "Ronaldinho, eu te amo!"

"Boa sorte! Força e energia para que saia tudo bem na sua vida", continuou Groisman, liberando o jogador, que ainda pediu autógrafos no disco. O apresentador se aproximou de Corgan, que aparentava estar constrangido, e ironizou: "Quem mais você quer conhecer? Quem mais? Madonna?"

Ele ainda tentou explicar brevemente a situação para o Fenômeno: "Eu perguntei: ‘Quem você gostaria de conhecer?’ Ele falou ‘Ronaldinho’, brincando. Aí você apareceu aqui". O jogador se despediu e saiu ovacionado.