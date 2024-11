Beyoncé aparece vestida como Prince e fãs especulam novo álbum de rock

Beyoncé fez uma homenagem a grandes nomes da música nesta sexta-feira, 1º, em fantasias para o Halloween. Em publicações no Instagram, a cantora apareceu como Betty Davis, Prince e Susan Moonsie, do trio Apollonia 6.

A escolha, porém, foi entendida pelos fãs como um sinal: os rumores são de que a artista deve lançar um álbum de rock. As referências fizeram com que alguns seguidores especulassem ainda que o disco deve unir o gênero e o funk americano.

Betty Davis, que morreu em 2022, é considerada a Rainha do Funk. Casada com Miles Davis por um ano, ela foi a responsável por introduzir o trompetista ao rock dos anos 1960.

Já Prince, que morreu em 2016, foi um dos maiores nomes da música. Com um estilo andrógino que marcou o clássico Purple Rain, o cantor mesclou gêneros como rock, funk, soul e R&B.

Beyoncé apareceu como Susan na mesma publicação em que se vestiu de Prince, já que a cantora tem relação direta com o artista. Susan fez parte dos grupos Vanity 6 e Apollonia 6, ambos formados por Prince nos anos 1980. Os dois grupos também traziam uma forte influência do funk e do R&B.

Beyoncé lançou Cowboy Carter, dedicado ao country, em março. O disco é uma continuação de Renaissance, de 2022, em que a cantora se dedicou à disco music. Um possível álbum de rock encerraria a trilogia de tributos a diferentes gêneros musicais.