Quem é Vivi Noronha, mulher de MC Poze do Rodo e alvo de operação policial

Vivi Noronha, mulher do MC Poze do Rodo, é alvo da Operação Rifa Limpa, que investiga sorteios ilegais divulgados em redes sociais. Nesta sexta-feira, 1º, a Polícia Civil do Rio de Janeiro apreendeu joias do cantor.

De acordo com a Polícia Civil, a operação cumpre 10 mandados de busca e apreensão contra envolvidos em uma organização criminosa responsável por um esquema ilegal de sorteio de rifas e lavagem de dinheiro. O objetivo é apreender documentos que comprovem fraudes nos processos.

Vivi Noronha tem 20 anos e tem três filhos com o cantor: Júlia, Miguel e Laura. No ano passado, Poze se tornou pai de mais duas meninas, Jade, filha da influenciadora Isabelly Pereira, e Manuela, filha da influenciadora Myllena Rocha. Em janeiro, ele anunciou que seria pai pela sexta vez, sem dar maiores detalhes.

Em 2021, os dois se separaram enquanto a influenciadora digital estava grávida da terceira filha do casal. Os dois reataram o relacionamento neste ano.

Além de trabalhar com a internet, ela também é empresária e dona de uma marca de produtos capilares veganos. Em março, a influenciadora comentou sobre os desafios que enfrentou durante suas gestações e afirmou ter enfrentado uma depressão pós-parto depois do nascimento do segundo filho. "É um assunto muito importante, mas que não tem tanta visibilidade. É preciso falar sobre e criar uma rede de apoio", disse em entrevista ao Correio Braziliense.

No dia 15 de setembro, MC Poze do Rodo pediu Vivi em casamento durante seu show no Espaço Favela do Rock in Rio. "Agora pode esperar aquela festa. Ela toda linda, de ‘vestidão’. Eu de terno e gravata, ‘posturão’", brincou. Poze foi a última atração do Espaço Favela no domingo. Antes dele, Ster e MC Hariel também se apresentaram no palco.

Menos de uma semana atrás, os dois se casaram na Zona Oeste do Rio de Janeiro.