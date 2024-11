Gisele Bündchen interrompe carreira para se dedicar à maternidade, diz site

Após anunciar sua terceira gravidez, Gisele Bündchen decidiu pausar a carreira de modelo para se dedicar à maternidade. Este será o terceiro filho da modelo e o primeiro com seu atual namorado, o instrutor de jiu-jítsu brasileiro Joaquim Valente.

Fontes próximas contaram ao TMZ que Gisele trabalhou até o início de outubro, mas agora está focada na nova fase. Ela já é mãe de Benjamin, de 15 anos, e Vivian, de 11, frutos de seu casamento anterior com o ex-jogador de futebol americano Tom Brady, de 47 anos.

O tabloide também revelou que Gisele está no sexto mês de gestação e que o casal optou por descobrir o sexo do bebê apenas no nascimento, abrindo mão de um chá revelação.

Surpresa

A notícia da gravidez surpreendeu os fãs. Divulgada pela revista People na última segunda-feira, 28, uma fonte próxima afirmou que Gisele e Joaquim estão "muito felizes com este novo capítulo e ansiosos para construir um ambiente de paz e amor para toda a família". O casal oficializou o relacionamento em março deste ano, após ser visto em jantares românticos, e Gisele confirmou o namoro ao The New York Times.

Em abril, durante uma participação no programa Mais Você, comandado por Ana Maria Braga, Gisele comentou sobre o relacionamento. "Ele ficou [meu namorado] agora, né, faz pouco tempo. Mas muito legal... A gente tem que mostrar para os homens que as mulheres que mandam, né?", brincou

Gisele e Joaquim já sabem da gravidez há alguns meses e planejam um parto domiciliar. Uma fonte revelou que a modelo está entusiasmada com a chegada do bebê e aproveitando a vida em Miami. Ao compartilhar a notícia, Gisele teria contado primeiro ao ex-marido, Tom Brady, com quem mantém uma relação próxima, e depois aos filhos. O casal se divorciou em 2022.