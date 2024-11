'A Fazenda': Camila Moura é a sexta eliminada do reality rural

Camila Moura foi a sexta eliminada de A Fazenda 16. A influenciadora digital deixou a sede do reality show rural na noite desta quinta-feira, 31. Em uma roça contra Sacha Bali e Yuri Bonotto, ela recebeu 25,49% dos votos para permanecer no programa.

No discurso de despedida, Adriane Galisteu, apresentadora da atração, agradeceu a professora. "Eu preciso agradecer muito pela sua participação, pela sua coragem, não é um jogo fácil. Na hora que estamos aqui percebemos que é muito diferente", disse.

Ela ganhou fama nas redes sociais no começo do ano, quando Lucas Buda, seu ex-marido, estava no Big Brother Brasil 2024. O capoeirista flertou com Giovanna Pitel, outra participante do reality show da Globo. Camila pediu o divórcio enquanto ele ainda estava confinado.

Em seguida, ela passou a acumular muitos seguidores nas redes sociais e fazer publicidades, passando a trabalhar como influenciadora digital. Atualmente, a ex-peoa conta com 2,7 milhões de seguidores no Instagram.

"Camila já passou por tantas coisas e, neste ano, abraçou a oportunidade única de se inserir no meio digital. Tudo foi novo e desafiador para ela. Participar de um reality show foi uma experiência transformadora, repleta de aprendizados. Ela teve a chance de expressar seus medos e traumas, e temos certeza de que, aqui fora, receberá muito amor e carinho de todos que a apoiam", diz o comunicado publicado pela equipe dela após a eliminação.