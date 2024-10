Sem celulite e com até 63 kg: as exigências de Diddy para mulheres em festas

Uma fonte que planejava as festas de Sean Diddy Combs, acusado de diversos crimes sexuais, revelou as exigências do rapper para as mulheres em suas festas.

O que aconteceu

As chamadas de "freak-offs" eram realizadas na casa dele, e contavam com uma balança na porta de entrada, disse a fonte ao New York Post, na terça-feira (29).

Ele trabalhou para o magnata entre 2004 e 2005. "A gente fazia uma pesagem, se necessário. As mulheres tinham que ser jovens e 'gostosas', então eu sempre tinha uma balança para ter certeza. O máximo eram140 libras (cerca de 63 kg), mas se a mulher fosse muito alta, abríamos exceções"", disse, ao jornal americano.