Prêmio Oceanos divulga os dez finalistas; cinco são brasileiros

O Prêmio Oceanos, de Literatura em Língua Portuguesa, divulgou na noite de terça-feira, 29, a lista com os dez finalistas da edição de 2024. Os vencedores serão anunciados dia 5 de dezembro, no auditório do Itaú Cultural, em São Paulo.

Ao todo, foram 2.619 obras inscritas, que renderam 60 semifinalistas (30 de prosa e 30 de poesia). Para a seleção final, o júri escolheu cinco finalistas em cada categoria, com autores de Brasil, Cabo Verde, Moçambique e Portugal.

Cinco brasileiros foram selecionados para a etapa final (Airton Souza, João Silvério Trevisan e Micheliny Verunschk, na prosa; Juliana Krapp e Rodrigo Lobo Damasceno, na poesia). Confira na lista completa, ao lado, os dez finalistas selecionados pelo júri.

Na disputa

Prosa

Caminhando com os Mortos, de Micheliny Verunschk

Certas Raízes, de Hélia Correia

Meu Irmão, Eu Mesmo, de João Silvério Trevisan

Infortúnios de um Governador nos Trópicos, de Germano Almeida

Outono de Carne Estranha, de Airton Souza

Poesia

Criação do Fogo, de Álvaro Tarumã

Limalha, de Rodrigo L. Damasceno

Perder o Pio a Emendar a Morte, de José L. Tavares

Uma Colheita de Silêncios, de Nuno Júdice

Uma Volta pela Lagoa, de Juliana Krapp

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.