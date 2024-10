Lexa anuncia gravidez de primeiro filho com Ricardo Vianna

Lexa anunciou, em postagem no Instagram, que está grávida de seu primeiro filho com o ator Ricardo Vianna. Na postagem, a cantora compartilhou um vídeo segurando um ultrassom ao lado do noivo e um registro de quando o casal descobriu a gravidez.

Além da celebração particular, a postagem mostra também Lexa e Ricardo comemorando a novidade ao lado de amigos e se emocionando ao ver o bebê no ultrassom.

"O meu maior sonho está dentro de mim. A maior bênção que eu poderia receber, todos os dias, cresce mais e mais", escreveu ela na legenda. "Quando rezo por você e coloco a mão na barriga espero que você sinta todo o amor que eu sinto e que cada música que a mamãe canta pra você chegue aí no ‘forninho’ da melhor maneira."

Lexa e Ricardo assumiram o relacionamento em outubro de 2023. Em fevereiro de 2024, o casal ficou noivo após o ator pedir a amada em casamento enquanto presenciava a aurora boreal na Noruega.