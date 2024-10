João Guilherme fala sobre sobrinhas, filhas de Virginia e Zé Felipe: 'Têm mais dinheiro que eu'

João Guilherme causou com Tatá Werneck no Lady Night, no programa que foi ao ar nesta terça-feira, 29, no Multishow. Dentre vários assuntos abordados na atração de forma engraçada e descontraída, o ator falou sobre Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 2, filhas do irmão dele, Zé Felipe, e Virginia Fonseca.

Sem papas na língua, Tatá perguntou sobre a herança do pai dele, Leonardo: "você é um cara que é herdeiro, né?". O ator respondeu que sim, mas surpreendeu: "só que não tenho acesso a um tostão do meu pai. O último presente que ele me deu foi um boné quando eu tinha 11 anos".

Segundo o namorado de Bruna Marquezine, por não ter acesso fácil ao dinheiro de Leonardo, ele criou uma independência financeira muito cedo. E divertiu a todos ao falar das sobrinhas.

"Eu posso pedir para uma sobrinha minha, a Maria Alice, Maria Flor... são 4 sobrinhas Marias e todas elas já têm mais dinheiro na conta do que eu", brincou.

Tatá entrou na onda arrancando risos da plateia: "um lacinho [de cabelo] daquele é o IPTU do meu condomínio".

Tio babão

Em setembro, Virginia deu à luz José Leonardo. Mostrando que é um "tio babão", João Guilherme comentou em uma foto do filho publicada pela influenciadora digital em seu Instagram.

"Meu senhor Jesus, vou explodir de tanta fofura", escreveu ele.