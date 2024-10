Duda Nagle conta reação de Zoe ao descobrir gravidez de Sabrina Sato e Nicolas Prattes

Duda Nagle contou como Zoe, filha dele com a apresentadora Sabrina Sato, reagiu à notícia da gravidez da mãe e do namorado dela, Nicolas Prattes. Zoe, de 5 anos, foi promovida à irmã mais velha.

"Zoe está muito feliz e ainda está meio perdida com as questões práticas. Sabrina ficou fora por cinco noites porque tinha gravações em Niterói (RJ). Zoe, então, perguntou se ela já voltaria com o irmãozinho. Ela está muito feliz e empolgada com a chegada do irmão ou irmã", afirmou Duda, em entrevista à Quem.

Duda e apresentadora ficaram juntos por sete anos e se separaram em março de 2023.

Sabrina e Nicolas anunciaram que estão esperando o primeiro filho no último dia 15. A apresentadora está de três meses de gestação. O casal começou a se relacionar em fevereiro e noivou em setembro.

Leia o comunicado:

"Uma nova gestação é uma bênção e será sempre bem-vinda. Sabrina e Nicolas descobriram recentemente uma gestação ainda em estágio inicial. Por orientação médica, foi pedido que aguardassem a evolução com cuidado e amor. E assim estamos fazendo, com fé e na expectativa que evolua bem", diz a nota.

O relacionamento de Sabrina e Nicolas

Sabrina Sato e Nicolas Prattes vivem se declarando pelas redes sociais. E durante o programa Sobre Nós Dois, apresentado por Sabrina e Marcelo Adnet, Prattes contou como foi o primeiro encontro do casal, e que ele passou por um perrengue no aeroporto só para ver a amada.

"O voo era às 21h50 e saí desesperado, pensando: ‘Não posso perder esse voo’. Coloquei no GPS e só dava trânsito, trânsito, trânsito. Peguei um retorno errado e entrei pela contramão da Linha Amarela e cheguei (no aeroporto). Me colocaram numa vanzinha, porque o ônibus que levava os passageiros nem tinha mais. Consegui ir até o avião", relembrou o ator.

A apresentadora também comentou sobre a relação deles em entrevista recente ao Estadão. Ela disse que estava curtindo a solteirice após seu divórcio com o ator Duda Nagle quando ela e Nicolas começaram a trocar mensagens nas redes sociais.

"Vou ser sincera, eu estava muito bem curtindo minha fase solteira. Não por nada... estava curtindo minha companhia, minha família, minha filha. E então ele apareceu. E mudou tudo. Não esperava me apaixonar tão cedo, mas também não ia me privar de sentir nada", conta.