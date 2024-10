Datena não volta mais ao 'Brasil Urgente' após 20 anos comandando o jornal policial

Neste quarta-feira, 30, foi anunciado que José Luiz Datena não irá comandar mais o Brasil Urgente, depois de mais de 20 anos do apresentador comandado o jornal policial do Grupo Bandeirantes.

A informação foi confirmada pela assessoria da emissora ao Estadão, que afirma ainda que o apresentador seguirá contratado na Band por mais dois anos. Quem deve substituir o jornalista no Brasil Urgente é o seu filho, Joel Datena.

A mudança na grade da Band aconteceu após Datena se candidatar ao cargo de prefeito de São Paulo. Ele ficou em quinto lugar na disputa, recebendo apenas 2% dos votos.

Datena já disse algumas vezes que queria ter um programa de entretenimento dentro da emissora. Já houve algumas tentativas anteriores, porém não tão bem sucedidas, como as atrações Quem Fica em Pé (2012-13) e Agora é Com Datena (2018).

Confira o comunicado na íntegra:

A Band tem um enorme carinho pelo apresentador José Luiz Datena e reforça os laços de amizade com o profissional, que tem uma trajetória de enorme êxito no Grupo Bandeirantes há mais de 20 anos.

Em comum acordo, o comunicador deixa a apresentação do Brasil Urgente, atração que comandou com maestria e grande audiência e que agora segue com seu filho Joel Datena. Para 2025, a emissora já discute com José Luiz Datena a criação de projetos no entretenimento, área em que já atuou com sucesso.