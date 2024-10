Coppola vai à pré-estreia de 'Megalópolis' em SP e pede: 'não levem o filme tão a sério'

O novo filme de Francis Ford Coppola, Megalópolis, contou com uma pré-estreia especial em São Paulo, na noite desta terça-feira, 29. O histórico diretor de alguns dos maiores clássicos da sétima arte, como O Poderoso Chefão (1972), está de passagem pelo Brasil e compareceu ao evento destinado a convidados que ocorreu no Shopping Cidade Jardim, na zona sul da capital paulista.

Coppola, aos 85 anos, apareceu por volta das 20h e despertou euforia entre os presentes quando passou pelo tapete vermelho. Sorridente e elegante, ele posou para fotos e foi recebido pelo diretor Fernando Meirelles, sócio da O2, produtora responsável pela cerimônia.

"Tivemos uma conversa rápida. Ele disse que usou algumas ideias de Cidade de Deus (2002), o que é mera gentileza, já que copiei muitas ideias dele e sou um fã fervoroso", falou Meirelles ao Estadão.

Em seguida, Coppola se dirigiu a uma das salas de projeção, onde fez uma breve introdução para o longa-metragem.

"A palavra 'fábula' (subtítulo do filme) é muito importante. Isso significa que não deve ser levado tão a sério", iniciou. "Vocês podem ter qualquer reação, mas serão surpreendidos. Se for engraçado e ridículo, riam. Se for assustador, se assustem", acrescentou o lendário realizador, antes de agradecer ao público e se sentar para contemplar a sessão por alguns minutos tal qual um mero espectador.

A exibição contou com a presença de algumas celebridades, como o cantor Supla, a apresentadora Sandra Annenberg e o ator Leopoldo Pacheco.

"Crescemos vendo os filmes do Coppola que se tornaram icônicos para nós. Apocalypse Now (1979) me marcou muito, assim como a trilogia O Poderoso Chefão", disse Pacheco ao Estadão.

Na última segunda-feira, 28, o cineasta americano concedeu uma entrevista franca ao Estadão no hotel onde está hospedado, na região do Jardins. Dentre vários assuntos, ele falou sobre os problemas do cinema atual, sua descrença no aparato político e a influência da cidade de Curitiba para a nova película.

Ao final do evento, notou-se que a maioria dos comentários foi positiva, apesar do filme ser visto como "complexo" ou "doidão", segundo definiu Fernando Meirelles.

A história ambiciosa de Megalópolis, cujo lançamento nos cinemas brasileiros será nesta quinta-feira, 31, segue o conflito entre Cesar Catilina (Adam Driver), um arquiteto genial que busca saltar para um futuro idealista, e seu opositor, o prefeito Franklyn Cicero (Giancarlo Esposito), defensor de propostas mais realistas à cidade de Nova Roma. O elenco ainda conta com nomes como Laurence Fishburne, Nathalie Emmanuel, Talia Shire, Aubrey Plaza, Jon Voight e Shia LeBouf.

Antes de ir embora do Brasil, Coppola será homenageado com o Prêmio Leon Cakoff da 48ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo. Em abril de 2025, ele receberá uma das maiores honrarias da indústria cinematográfica, o troféu Life Achievement do American Film Institute (AFI).