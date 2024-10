Contratadas pela Globo, Eliana e Maisa voltam ao SBT para o 'Teleton 2024'

Eliana e Maisa deixaram o SBT e foram para a Globo, mas as duas voltarão à emissora do saudoso Silvio Santos para o Teleton 2024, que acontece em 8 e 9 de novembro. Madrinha da campanha beneficente desde 2013, Eliana terá a responsabilidade de abrir a maratona televisiva ao vivo na noite de sexta-feira.

O SBT divulgou, em coletiva de imprensa sobre o evento, um vídeo com mensagens das duas artistas. Nele, Eliana comemorou participar do Teleton pelo 11º ano. "Eu não ficaria de fora do Teleton 2024, né? Claro que não! Podem contar com a minha presença, com o meu amor, nessa festa da solidariedade. Imagina, eu participo da campanha desde a sua primeira edição, em 1998. Ou seja, são 26 anos de história, apoiando e celebrando esse trabalho tão importante e necessário da AACD", afirmou.

Maisa reforçou a felicidade em fazer parte da ação. Também foi divulgado que Xuxa encerrará o evento ao lado de Patricia Abravanel - que fará às vezes do pai, Silvio Santos, que morreu em agosto, e receberá os cheques com doações milionárias das grandes empresas na reta final da arrecadação, em um momento que promete ser emocionante.

A meta do Teleton neste ano é arrecadar R$ 35 milhões. O valor será utilizado para cobrir parte dos custos dos atendimentos do SUS (Sistema Único de Saúde) às pessoas com deficiência física nas unidades da AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente) distribuídas pelo Brasil.

Eliana deixou o SBT em junho de 2024, após 15 anos na emissora. No início de julho, ela oficializou um contrato com a Globo, onde comanda atualmente o Saia Justa, no GNT, e apresentará a temporada especial de Natal do The Masked Singer Brasil, que vai ao ar em dezembro.

Já Maisa deixou o SBT em 2020. Depois de atuar em filmes e séries, ela fará sua estreia na Globo na próxima novela das seis, Garota do Momento, que vai ao ar a partir do dia 4 de novembro.