'Beleza Fatal': Max divulga trailer de novela com Camila Pitanga e Giovanna Antoneli

A Max divulgou nesta quarta-feira, 30, mais um trailer da tão aguardada novela Beleza Fatal, de autoria de Raphael Montes (Bom Dia, Verônica) e protagonizada por Giovanna Antonelli, Camila Pitanga e Camila Queiroz. No vídeo, aparecem as atrizes falando sobre poder e vingança.

"O que é beleza para você? Beleza abre portas, é uma arma poderosa. Uma arma que uso para conquistar quem eu quero, o que eu quero e do jeito que eu quero. É melhor não entrar no meu caminho, my love, ou eu passo por cima", diz no trailer a vilã Lola, interpretada por Pitanga.

O elenco também conta com mais atores de peso, como Vanessa Giácomo, Marcelo Serrado, Herson Capri, Caio Brat, Murilo Rosa, Augusto Madeira, Julia Stockler, Manu Morelli, Romaní, Breno Ferreira, Naruna Costa, Kiara Felippe, Georgette Fadel, Marat Descartes, Patricia Gasppar, Fernanda Marques, Rei Black, Santiago Acosta Cis, Mariana Molina, Luciano Chirolli, entre outros.

Beleza Fatal terá supervisão geral de Silvio de Abreu e direção de Maria de Médicis. Estreia em 27 de janeiro de 2025. Assista ao trailer aqui .

Qual a história de Beleza Fatal?

A primeira novela da Max na América Latina terá 40 capítulos e todos os elementos de uma produção do gênero: melodrama, ganchos típicos de folhetins televisivos.

Beleza Fatal conta a história de Sofia (Camila Queiroz), uma menina que presencia a prisão injusta de sua mãe, Cleo (Vanessa Giácomo), vítima de uma armação de sua própria tia, Lola (Camila Pitanga). Conforme os anos passam, Sofia se torna obcecada por vingança contra quem destruiu sua família. Promete ser um novelão!