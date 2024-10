Anitta e The Weeknd lançam clipe que explica 'gravidez' macabra da cantora

Anitta e The Weeknd lançam nesta quarta-feira, 30, às 21h, o clipe com a versão de estúdio da música São Paulo, revelada pela primeira vez ao público em setembro, quando a brasileira fez uma participação especial no show do astro canadense na capital paulista.

A caracterização da cantora, que apareceu "grávida" nas redes sociais nos últimos dias, entrega que o clipe deve ter ares macabros, aproveitando o Halloween, celebrado nos Estados Unidos na quinta, 31.

Em seu Instagram, Anitta compartilhou uma foto com um barrigão falso. Mais tarde, revelou uma imagem de ultrassom em que, no lugar de um bebê humano, aparece um monstrinho. The Weeknd deixou comentários em ambas as publicações. "Uau! Ele é muito lindo!", escreveu ele.

Nos stories, os dois artistas postaram uma foto da barriga falsa por outro ângulo, que revela um formato bizarro.

A faixa São Paulo deve integrar o próximo álbum de The Weeknd, Hurry Up Tomorrow, com lançamento ainda em 2024. A data exata não foi divulgada pelo canadense, mas o disco já está em pré-venda.