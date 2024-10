Adriane Galisteu nega agressão de Sacha em 'A Fazenda'

A apresentadora Adriane Galisteu fez um pronunciamento para os peões de A Fazenda, reality rural da Record TV, nesta segunda-feira, 28, após as acusações de agressão contra o ator Sacha Bali. O participante se envolveu em uma briga generalizada no sábado, 26, que antecedeu a desistência de Zaac e Fernanda Campos.

Sacha foi acusado pelos próprios colegas e o assunto tomou conta da sede desde o desentendimento. Galisteu, porém, negou que o ator tenha cometido qualquer agressão. "Nós temos uma equipe de mais de 400 pessoas 'rodando' 24h por dia para fazer A Fazenda funcionar", disse.

A equipe do peão também se pronunciou sobre as acusações, dizendo ter acionado o advogado de Sacha para "a suposta prática de crimes contra a honra e a integridade física do ator". Leia mais abaixo.

A apresentadora afirmou que a produção e a direção do programa avaliaram as imagens da briga "de forma criteriosa para intervir da melhor maneira caso alguma regra tivesse sido violada". "Se nenhuma atitude foi tomada, é porque não aconteceu nada que ferisse o regulamento. O nosso papel é fazer valer a regra do programa. Nenhuma regra foi infringida", finalizou. Mesmo após o pronunciamento, os participantes do programa continuaram acusando Sacha de agressão.

Zaac e Fernanda bateram o sino para deixar o reality no domingo, 27. O fato foi divulgado aos outros participantes, que se reuniram na sala para ler um comunicado da produção. "O Zaac e a Fernanda desistiram oficialmente da competição e não fazem mais parte de A Fazenda 16. Somente quando solicitado pela produção, arrumem as malas dos dois", constava na tela, conforme foi possível verificar pelo PlayPlus.

Um dos mais revoltados com a notícia foi Zé Love, que fez críticas a Sacha: "A hora de vocês vai chegar! Seu filho da p***, seu desgraçado."

Zaac se pronunciou sobre a decisão em vídeos já excluídos do Instagram. "Muitas coisas, infelizmente, não aparecem aqui para vocês verem o quão pior é... Nós falamos que a 'galerinha' lá do outro lado é ruim, mas é muito pior. E vocês, as pessoas que estão conseguindo enxergar isso: parabéns. Isso mostra que vocês têm índole, caráter e amor no coração. O que é diferente desse outro lado", disse.

A equipe de Fernanda publicou uma nota sobre a desistência no domingo. "Ao contrário do que se especula na internet, Fernanda não desistiu do programa por conta da confusão generalizada ocorrida ontem, mas por se sentir injustiçada em outros momentos do jogo, sobretudo em meio a tantas provocações. Algo que só ela viveu e sentiu no reality", afirmava um trecho.

O que diz a equipe de Sacha Bali

A equipe de Sacha Bali publicou uma nota nesta segunda, 28, afirmando que "alguns participantes, perdendo seu espírito esportivo, partiram para seus adversários com injustificável violência", o que, segundo o comunicado, teria acontecido com o ator.

A nota também afirmou ter acionado o advogado do artista para a suposta prática de crimes contra o peão.

"A Fazenda é, antes de tudo, um jogo, uma brincadeira que, pela sua dinâmica, mexe com os ânimos dos seus jogadores. Há momentos de descontração, e há, também, momentos de muita tensão, fazendo com que alguns participantes, perdendo o espírito esportivo, partam para seus adversários com injustificável violência, como vem acontecendo com Sacha Bali. Por isso, constituímos o advogado Ricardo Brajterman para defender os interesses de Sacha frente a qualquer pessoa, independente de onde ela esteja, para denunciar à autoridade policial a suposta prática de crimes contra a honra e a integridade física do ator com xingamentos, ameaças, calúnias e difamações."