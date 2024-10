Aretha Oliveira, a Pata de 'Chiquititas', anuncia a primeira gravidez: 'Maior presente

Neste domingo, 27, Aretha Oliveira, a Pata da novela Chiquititas, anunciou que está à espera do primeiro filho, fruto do relacionamento com Sebastian Goldberg.

Junto há 10 anos, o casal decidiu compartilhar a novidade com os fãs por meio de um vídeo com momentos marcantes da trajetória a dois. A atriz criou uma linha do tempo repleta de fotos de viagens, do casamento, da mudança para a nova casa e até da chegada do cachorro do casal.

No final do vídeo, eles revelam a surpresa ao abrir uma caixinha que guardava os sapatinhos do bebê, anunciando com alegria que a família está crescendo.

"Nosso maior presente chegou... Faremos 10 anos de casados em janeiro, e eu havia pensado em fazer uma renovação de votos. Pois bem, Deus se encarregou e enviou nosso maior presente: nos preparou, nos renovou e nos multiplicou. Estamos grávidos! Começou o novo e mais incrível desafio das nossas vidas, e claro que precisava compartilhar isso de uma forma especial com vocês, que sempre tiveram tanto carinho por mim e minha família. Nos acompanhem neste novo trajeto da nossa caminhada, que já está transbordando de amor! (E vários outros sentimentos também, rs). Nosso baby vem aí, agora somos 4", escreveu Aretha.