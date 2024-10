'A Fazenda': Zaac e Fernanda Campos desistem e Record confirma eliminação

A Fazenda 16 teve uma tarde intensa neste domingo, 27: Fernanda Campos e Zaac desistiram da competição e deixaram o programa. O fato foi divulgado aos outros participantes, que se reuniram na sala para ler um comunicado da produção.

"O Zaac e a Fernanda desistiram oficialmente da competição e não fazem mais parte de A Fazenda 16. Somente quando solicitado pela produção, arrumem as malas dos dois", constava na tela, conforme foi possível verificar pelo PlayPlus.

Um dos mais revoltados com a notícia foi Zé Love, que fez críticas a Sacha: "A hora de vocês vai chegar! Seu filho da p***, seu desgraçado!". As desistências vieram após uma briga entre diversos participantes.

A equipe de Zaac publicou um comunicado no Instagram oficial do cantor: "A pressão do confinamento pesou muito na balança e esse sonho, agora, ficou para trás". Os perfis de Fernanda Campos ainda haviam se pronunciado sobre o fato até a publicação desta matéria.