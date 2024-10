WhatsApp colorido? App teste função para aplicar cores que vão além do tradicional verde

O WhatsApp está testando um novo recurso que permite aos usuários personalizarem as cores do aplicativo, abandonando o tradicional verde e branco que o acompanha desde seu lançamento. Segundo o site WABetaInfo, a novidade oferece uma ampla gama de opções para customizar a aparência do aplicativo, com 22 temas coloridos e 20 cores diferentes para personalizar os chats. No entanto, o recurso está em uma versão de testes para Android e iOS e pode não chegar à versão final do app.

Com a nova funcionalidade, os usuários podem escolher entre os temas pré-definidos, que combinam um papel de parede estilizado com uma tonalidade para os balões de mensagens. Para aqueles que preferem um controle maior sobre a aparência do aplicativo, o WhatsApp oferece a opção de personalizar as cores individualmente.

As mudanças de cor se aplicam a todas as conversas do aplicativo, mas o WhatsApp permite que os usuários personalizem cada chat individualmente. No momento, a personalização de cores está disponível apenas para usuários inscritos no programa beta do WhatsApp para Android e iOS. O programa beta permite que a empresa teste novas funcionalidades com um grupo limitado de usuários antes de liberá-las para o público em geral. Essa abordagem permite identificar e corrigir possíveis problemas e coletar feedback dos usuários para aprimorar a experiência antes do lançamento oficial.

Ainda não há previsão de quando a personalização de cores será liberada para todos os usuários do WhatsApp. A empresa costuma testar novas funcionalidades na versão beta por algumas semanas ou meses antes de lançá-las globalmente.

Como participar do programa beta

Para se inscrever no programa beta do WhatsApp, os usuários devem acessar a página do aplicativo na Google Play Store ou na App Store e procurar pela seção "Programa Beta". Caso haja vagas disponíveis, os usuários poderão se inscrever e receber as versões beta do aplicativo, com acesso antecipado a novas funcionalidades e recursos. No entanto, é importante ressaltar que as versões beta podem conter erros e instabilidades, e que os recursos em teste podem ser modificados ou removidos antes do lançamento oficial.

Como fazer a mudança?

Usuários com acesso ao WhatsApp Beta já podem alterar o tema das conversas. Para isso, abra o aplicativo e toque em "Configurações". Após isso vá em "Conversas" e, em seguida, em "Tema da conversa". Depois, é só escolher um dos temas disponíveis ou personalize as cores do papel de parede e das mensagens. Para alterar as cores de um chat específico, abra a conversa, toque no nome do contato e selecione "Tema da conversa".