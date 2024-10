O Exterminador do Futuro completa 40 anos com legado em alta, mas franquia em baixa

Um dos maiores filmes da carreira de James Cameron (Avatar), O Exterminador do Futuro completa 40 anos em 2024. O filme estrelado por Arnold Schwarzenegger (FUBAR) se tornou uma das produções mais emblemáticas da ficção científica, influenciando inúmeras obras dentro e fora dos cinemas.

Nos anos seguintes ao lançamento do primeiro Exterminador do Futuro, vários filmes tentaram emular a fórmula da máquina imparável. Alguns, como Robocop e Hardware - O Destruidor do Futuro, conseguiram se destacar e criar uma base de fãs própria. A maioria dos títulos produzidos, no entanto, nunca conseguiu escapar do rótulo de cópia barata do trabalho de Cameron. Lady Terminator - A Caçadora de Almas, Shocking Dark e Soldado Universal, todos lançados entre 1988 e 1992, até tentaram recriar o filme estrelado por Schwarzenegger, sem sucesso.

Lançada em 1991, a primeira sequência de O Exterminador do Futuro já trazia uma grande diferença de tom em relação ao filme original. Sem Kyle Reese (Michael Biehn), o filme eleva Sarah Connor (Linda Hamilton) de final girl a protagonista ao lado de John Connor (Edward Furlong), com o T-800 de Schwarzenegger agora do lado dos mocinhos. Menos terror e mais ficção científica, a continuação acabou criando o tom que seria seguido por todo o restante da franquia, mas sem a mesma qualidade.

Franquia em reconstrução

Depois de quatro decepções seguidas nas bilheterias, iniciada com O Exterminador do Futuro 3 - A Rebelião das Máquinas, a franquia vem buscando formas de se manter relevante ante ao público. Há cinco anos sem um novo lançamento nos cinemas após a performance abaixo do esperado de O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio nas bilheterias em 2019, a franquia voltou à ativa apenas em agosto de 2024, com o lançamento do elogiado anime O Exterminador do Futuro Zero.

A animação não é a primeira empreitada bem-sucedida da franquia na televisão. Transmitida entre 2008 e 2009, Terminator: The Sarah Connor Chronicles foi muito elogiada por fãs e críticos, mas acabou cancelada quando os produtores voltaram sua atenção para O Exterminador do Futuro: A Salvação, quarto filme da saga.

Com o aniversário de quatro décadas, existe uma alta expectativa para que a franquia retome os holofotes em breve. Além do sucesso de O Exterminador do Futuro Zero, Cameron em agosto de 2024 que trabalha em seu próprio projeto "secreto" relacionado à saga, deixando fãs ansiosos pelo novo capítulo da história dos robôs assassinos.

Quantos filmes tem a franquia O Exterminador do Futuro?

No total, a saga criada por James Cameron tem seis longas. Além do original de 1984 e da sequência de 1991, a saga conta ainda com O Exterminador do Futuro 3: A Rebelião das Máquinas, de 2003, O Exterminador do Futuro: Salvação, de 2009, O Exterminador do Futuro: Gênesis, de 2015, e O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio, de 2019.

Qual a ordem para assistir O Exterminador do Futuro?

Com seis filmes, duas séries e algumas linhas do tempo, a ordem para assistir à franquia pode ficar um pouco maluca. A forma tradicional, seguindo a ordem cronológica do lançamento, é a mais escolhida pelos fãs - embora a maioria deles desconsidere as produções lançadas após The Sarah Connor Chronicles.

Outras formas de conferir os longas é seguindo sua ordem cronológica, que se divide em três linhas temporais. A primeira começa com O Exterminador do Futuro, que é seguido por O Exterminador do Futuro 2, The Sarah Connor Chronicles, O Exterminador do Futuro 3: A Rebelião das Máquinas e O Exterminador do Futuro: Salvação.

Com a estreia de Destino Sombrio, uma nova linha do tempo com apenas três filmes se formou: os dois primeiros longas, dirigidos por Cameron, são seguidos direto pelo longa mais recente.

Por fim, O Exterminador do Futuro: Gênesis abriu sua própria linha do tempo. Tentativa de reboot da franquia, o longa atua como uma espécie de substituto do primeiro longa. A recepção morna do filme dirigido por Alan Taylor, no entanto, fez com que essa nova linha do tempo acabasse completamente abandonada.

Onde assistir aos títulos da franquia?

Infelizmente, a maior parte da franquia não está disponível no streaming, com apenas três dos seis filmes no catálogo das grandes plataformas. O Exterminador do Futuro 2 pode ser conferido na Netflix, enquanto O Exterminador do Futuro: Gênesis e O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio podem ser conferidos no Disney+.

Entre as séries de TV, apenas O Exterminador do Futuro Zero está disponível e pode ser conferida na Netflix.

Qual o melhor e o pior filme da franquia?

Tomando por base o agregador de críticas Rotten Tomatoes, o primeiro O Exterminador do Futuro segue sendo o melhor filme da franquia, com aprovação de 100% dos críticos e 89% do público. A sequência de 1991 vem logo atrás, sendo aprovada por 91% da crítica e 95% dos espectadores.

Já o filme pior avaliado da franquia é O Exterminador do Futuro: Gênesis, que agradou apenas 26% da mídia especializada e 52% dos espectadores. Em segundo lugar entre os piores está O Exterminador do Futuro: A Salvação, que recebeu apenas 33% de aprovação da crítica e 53% do público.

Quantos anos Arnold Schwarzenegger tinha em O Exterminador do Futuro?

Schwarzenegger tinha 37 anos quando foi escalado para viver o monstruoso T-800 pela primeira vez. O ator já era bem conhecido na época por seus trabalhos em Conan, o Bárbaro e sua sequência, lançados em 1982 e 1984. O Exterminador do Futuro, no entanto, foi o filme que lhe rendeu o status de estrela e o preparou para a sequência de blockbusters de ação que ele estrelaria ao longo das duas décadas seguintes.

O curioso é que, na época, Schwarzenegger tinha mais experiência em Hollywood do que Cameron. Aos 30 anos, o cineasta havia comandado apenas o curta Xenogenesis e o trash Piranhas 2: Assassinas Voadoras. Seu sucesso com O Exterminador do Futuro o colocou nos holofotes e ele foi contratado para dirigir Aliens: O Resgate, que o solidificou como um dos maiores diretores de ficção científica de todos os tempos.