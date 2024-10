Marina Lima homenageia Antonio Cícero após morte: 'Entendo meu irmão'

A cantora Marina Lima se pronunciou sobre a morte do irmão, Antonio Cícero, que morreu na última quarta-feira, 23, após se submeter a um suicídio assistido na Suíça (clique aqui para entender mais). Ela postou uma homenagem no Instagram e relembrou um trecho de sua música em parceria com ele, Próxima Parada.

"Estou bem. Entendo meu irmão. Cícero foi coerente com tudo que pensava. Desde o fim. Eu fico aqui. Ainda me sinto potente pra próxima parada. E obrigada, gente, por tanto carinho", escreveu.

Entre o trecho da música escolhida por Marina Lima consta uma reflexão: "No final/Ninguém vai nos dizer/Pra nós o que conta/E afinal/Para esclarecer/Prefiro pôr as cartas sobre a mesa/Não dou meu desejo a Deus/Feroz é a natureza".