Patti Smith virá ao Brasil em 2025

A cantora e multiartista Patti Smith virá ao Brasil em 30 de janeiro de 2025, com o coletivo Soundwalk Collective, no Cultura Artística. A apresentação foi divulgada para assinantes do teatro na quinta-feira, 24.

Por meio do projeto Correspondences, o coletivo traz a "poetisa do punk", que se tornou forte influência no cenário do rock. O álbum tem um enfoque de denúncia ambiental, "na alma da nossa existência e no processo criativo do artista". Os ingressos para a apresentação, que acontece em São Paulo, serão vendidos a partir de novembro.

A última passagem da cantora e poeta no Brasil foi em outubro de 2019, quando veio para o Popload Festival. Dona de sucessos como Gloria e Because The Night, ela tem 77 anos e é um dos maiores nomes do cenário do pop rock.

Além de Patti, o Cultura Artística, reaberto recentemente após um incêndio em 2008, promete trazer MPB e jazz para a capital paulista. Alaíde Costa, nome da MPB dos anos 1960 e 1970, se apresenta com José Miguel Wisnik. No jazz, a banda NYO jazz, Stacey Kent e Samara Joy marcarão presença no local.

A reabertura do local, que ocorreu em agosto de 2024, 16 anos após o incêndio, contou com a apresentação da Orquestra Sinfônica Municipal sob direção do maestro Roberto Minczuk.