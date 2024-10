Cardi B é internada às pressas e cancela show em festival: 'Não se preocupem'

Cardi B precisou ser internada às pressas e cancelou sua apresentação no festival ONE MusicFest, que aconteceria neste final de semana. Na última quarta-feira, 23, a cantora usou suas redes sociais para avisar os fãs.

"Estou muito triste em compartilhar essa notícia, mas eu passei os últimos dias no hospital me recuperando de uma emergência médica e não vou conseguir me apresentar no ONE Music Fest. Parte meu coração não poder ver meus fãs este final de semana."

Ela afirmou que gostaria que pudesse realizar seu show, mas agradeceu os fãs pela compreensão, prometendo que voltará em breve, "ainda melhor e mais forte". "Não se preocupem. Amo todos vocês", finalizou.

Apesar de se pronunciar, a cantora não revelou qual foi a emergência médica que a afastou dos palcos. Os organizadores do festival também lamentaram a ausência da rapper e desejaram melhoras para Cardi B.

"Infelizmente, Cardi B anunciou que não poderá se juntar a nós no festival desse ano por questões de saúde. Vamos torcer pela recuperação completa dela! Estamos fazendo o possível para encontrar um substituto de última hora", disse o comunicado.