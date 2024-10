Últimos dias de Antonio Cicero foram de 'paz e felicidade' em Paris, diz marido do poeta

Alerta: o texto abaixo trata de temas como suicídios e transtornos mentais. Se você está passando por problemas, veja ao final dele onde buscar ajuda.

Antonio Cicero passou seus últimos dias em Paris com o marido Marcelo Pies, antes de desembarcar na Suíça, onde morreu nesta quarta-feira, 23, aos 79 anos. Em entrevista ao jornal O Globo, Pies contou sobre os passeios que o casal fez por seus lugares preferidos. Foram dias de "paz e felicidade", segundo Pies.

O casal, junto desde 1984, passou pelo Centro Georges Pompidou, almoçou no restaurante Georges e visitou a igreja Sainte Chapelle. "Jantamos no Atelier, do finado chef Robuchon, que continua sensacional, e fomos pela milésima vez admirar a Sainte Chapelle e também a Brasserie La Coupole", disse o viúvo.

Diagnosticado com Alzheimer, Antonio Cicero optou pelo suicídio assistido, prática legalizada na Suíça. "Foi uma decisão puramente racional [...] Ele tinha urgência, pois temia que a doença piorasse e perdesse de repente a plena consciência, o que impediria todos os planos", explicou Pies.

Cicero era, desde 2023, pouco depois da descoberta do Alzheimer, membro da fundação Dignitas, que possibilita a realização de procedimentos de suicídio assistido para pacientes terminais.

"Ele sempre, sempre defendeu a liberdade de se cometer eutanásia e suicídio assistido. Nisso, ele foi de uma coerência admirável. Por isso, não reagi com tanta surpresa [a esta decisão]. Com toda a certeza, foi uma morte digna. Ele morreu em paz, segurando a minha mão, muito tranquilo e sem nenhuma ansiedade. Depois do medicamento, ele dormiu e, em meia hora ou um pouco mais, morreu", disse. "Respeitei a decisão dele e o apoiei. Admiro imensamente a coragem e a determinação. Ele sempre apoiou todas as formas de liberdade, e essa foi mais uma", finalizou Marcelo Pies na entrevista.

Onde buscar ajuda

Se você está passando por sofrimento psíquico ou conhece alguém nessa situação, veja abaixo onde encontrar ajuda:

Centro de Valorização da Vida (CVV)

Se estiver precisando de ajuda imediata, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida (CVV), serviço gratuito de apoio emocional que disponibiliza atendimento 24 horas por dia. O contato pode ser feito por e-mail, pelo chat no site ou pelo telefone 188.

Canal Pode Falar

Iniciativa criada pelo Unicef para oferecer escuta para adolescentes e jovens de 13 a 24 anos. O contato pode ser feito pelo WhatsApp , de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h.

SUS

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) voltadas para o atendimento de pacientes com transtornos mentais. Há unidades específicas para crianças e adolescentes. Na cidade de São Paulo, são 33 Caps Infantojuventis e é possível buscar os endereços das unidades nesta página .

Mapa da Saúde Mental