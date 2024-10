Tom Hardy: 'Eddie Brock e Venom têm que enfrentar o inferno juntos'

O (AP) - O terceiro ato é definitivo para Eddie Brock e Venom. Após um começo um tanto complicado e uma separação, eles parecem ter encontrado um tipo de equilíbrio em Venom: A Última Rodada.

O filme do Universo Spider-Man da Sony, estrelado por Tom Hardy, que estreia na quinta-feira, 24, mostra a evolução desse simbionte extraterrestre e seu hospedeiro humano.

Embora as coisas entre eles pudessem estar muito melhores, o mundo os coloca à prova e os obriga a fugir. "Explorar isso ao longo de três filmes foi um prazer. No primeiro, eles se conhecem e começam a ficar juntos; no segundo, eles estão fartos, se separam, mas voltam a ficar juntos porque não conseguem viver um sem o outro. No terceiro, eles concordam em ser um só e têm que enfrentar o inferno juntos", disse Hardy em entrevista à Associated Press na Cidade do México, para onde viajou junto com a diretora Kelly Marcel para um tapete vermelho.

Hardy aparece nos créditos do roteiro junto com Marcel, que é sua amiga há muitos anos, quando ambos começaram suas carreiras no cinema. "Há uma grande diferença, foi apenas o esboço da história", esclareceu o ator britânico sobre sua colaboração na escrita. "Apenas as grandes ideias, tudo que seja genial, é minha humilde contribuição", acrescentou com humor.

Marcel ficou com a maior parte do roteiro e tem bastante experiência nessa área, tendo escrito Venom: Tempo de Carnificina, Venom, Cinquenta Tons de Cinza e Walt nos Bastidores de Mary Poppins. Mas com Venom: A Última Rodada, ela estreia como diretora. "Parecia o momento certo para dar um passo adiante e terminar nossa trilogia da maneira que queríamos", disse Marcel.

Marcel já havia viajado para o México anteriormente, para Hardy, era sua primeira viagem. Durante sua visita, eles foram à luta livre e interagiram com fãs em uma sessão de perguntas e respostas após a exibição de algumas cenas do filme.

O filme, rodado na Espanha, tem, de fato, um sabor muito mexicano. Algumas cenas se passam no país e é possível ver uma companhia aérea com o nome "Qué onda".

O ator mexicano Cristo Fernández interpreta um bartender. Hardy expressou satisfação pelo encerramento da trilogia Venom iniciada em 2018. "Gosto, porque é empolgante terminar algo e terminá-lo de maneira forte, acho que é muito forte. Olhando de onde começamos, sete ou oito anos atrás, e onde estamos agora, é uma diferença da noite para o dia", observou. "Começar no início e terminar com minha parceira de escrita e produção, que agora está dirigindo, é uma maneira maravilhosa de terminar".

Ele afirmou que não é necessário assistir os dois primeiros filmes de Venom para se divertir e aproveitar o novo filme, que ele descreveu como "divertido, maligno e engraçado".

Para os fãs, será especialmente atrativo ver Eddie e Venom interagindo melhor, se apoiando como uma equipe. Embora Venom não tenha abandonado seu gosto por comer cabeças humanas ou sua maneira um tanto maquiavélica de pensar. "Ele tem um sistema cultural totalmente diferente, mas é muito similar à dinâmica interna das personalidades muito diferentes que o ser humano tem... Como você disse, temos nosso próprio Venom pessoal", disse Hardy. "Não acho que seja seu lado bom ou seu lado ruim, mas mais ‘eu gostaria de fazer isso, isso é o que eu faria se pudesse’ e você tem que esconder isso quando cresce, enquanto Venom pode fazer isso".