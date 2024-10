'A Fazenda': Julia Simoura, Fernando Presto e Luana Targino estão na quinta Roça

Mais uma Roça do reality rural A Fazenda 16 foi formada nesta quarta-feira, 23. A atriz Julia Simoura, o chef de cozinha Fernando Presto e a influenciadora Luana Targino disputam a quinta berlinda do programa.

O reality também teve a disputa de mais uma Prova do Fazendeiro. Luana vetou Fernando do desafio e disputou a prova contra Julia e Gilsão. A dinâmica envolveu escalar uma parede com peças gigantes e formar um mosaico no menor tempo possível. O personal trainer foi o grande vencedor e se livrou da Roça.

Gilsão havia sido indicado pelo antigo Fazendeiro, Yuri Bonotto. Já Julia foi a que mais recebeu votos da sede, somando 11. Ela tinha que escolher entre Fernanda Campos e Fernando Presto para ocupar o terceiro banquinho e acabou optando pelo chef de cozinha. No Resta Um, Luana completou a formação da berlinda.

Os telespectadores, agora, precisam votar em quem desejam que fique no programa. O eliminado será anunciado nesta quinta-feira, 24. Na última quinta, 17, a modelo Suelen Gervásio foi a escolhida para deixar o reality.