Perlla afirma que 'escuta vozes', em meio a tratamento contra a ansiedade

A cantora Perlla falou sobre seu tratamento contra a ansiedade, em uma série de vídeos feitos em suas redes sociais na segunda-feira, 21. Ela comentou que o fim de seu relacionamento com Patrick Abrahão, que foi preso em 2022 na operação La Casa de Papel da Polícia Federal, culminou na deterioração de sua saúde mental.

Ela detalhou que utiliza um protetor de ouvidos desde a prisão de Patrick, porque "escuta os gritos dos policiais": "Escuto vozes o tempo inteiro. E não são vozes. São ritos bem familiares com relação aos sustos e contratempos...".

Sobre o tratamento psicológico que realiza, Perlla afirmou que espera uma melhora rápida: "Estou desde o dia 18 sem tomar remédios para poder me desvincular disso. Hoje, tenho que me desprender de quatro remédios. Não é tão fácil. Dois anos se passaram e preciso que as coisas passem 100%. [Mas] existem traumas e danos irreparáveis".

A cantora havia afirmado recentemente que ela e Patrick estavam "dando um tempo". O casal esteve junto por dois anos, desde 2022, ano em que Patrick foi preso. Ele escreveu em seus stories à época, que ambos "seguiriam caminhos diferentes".

Entretanto, após a confirmação do término, a cantora desabafou sobre a ingratidão do ex-companheiro: "Há determinadas coisas que a gente não pode cobrar. E uma delas é consideração e gratidão. De ninguém, independente. Não vou falar que é perda de tempo. Sou uma pessoa que, se estiver contigo, visto a camisa real. Mas vamos seguir", finalizou.