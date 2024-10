Jojo Todynho chama Xuxa de privilegiada: 'você não passou pelo que eu passei'

Jojo Todynho rebateu uma crítica de Xuxa Meneghel, e a chamou de privilegiada. "Eu, como fã, sempre a ovacionei. Mas que decepção", disse a cantora em suas redes sociais, na terça-feira, 23.

"Eu não tinha tomado conhecimento sobre o que a senhora Xuxa andou falando sobre a minha pessoa", começou ela, nos stories do Instagram. "Eu queria que ela me respondesse porque eu sou desnecessária".

"Mas eu também já escrevi lá no WhatsApp dela [...] Se ela me acha desnecessária, eu acho que necessário é quem cuspiu na cara dela", completou, referindo-se à uma pessoa que cuspiu na cara da Rainha dos Baixinhos após um show, no último dia 13.

Por fim, a cantora afirmou que passou por dificuldades: "Não fale de mim. Você não calçou meus chinelos de prego. Você é privilegiada. Você não passou pelo que eu passei [...] Eu sobrevivi sozinha, lutei sozinha. E eu não vou deixar ninguém me desrespeitar, pois eu não desrespeito ninguém".

"Eu nunca vim em Instagram, Twitter ou dei entrevista falando mal de ninguém, então não fale de mim", finalizou.

Entenda a briga entre Jojo e Xuxa

A troca de farpas começou com o comentário de Xuxa em um vídeo postado por Marcio Rolim. O influenciador reagiu a uma live de Jojo, em que ela afirma que "é de direita" e que retiraria a música Arrasou Viado do ar. Ele disse que a cantora usou a comunidade gay para fazer sucesso, e Xuxa concordou: "Nossa... Decepção tem nome. Sinto muito, Marcio".

Apesar de Jojo ter afirmado que retiraria a música do ar, o clipe de Arrasou Viado, música de autoria da cantora, continua disponível, e possui cerca de 11 milhões de visualizações no YouTube.