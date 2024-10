Após irmãos Menendez, qual a próxima história real de 'Monstros'?

Ryan Murphy, criador de Monstros, revelou que a terceira temporada da série abordará o caso de Ed Gein. A primeira temporada fala sobre o serial killer Jeffrey Dahmer e chegou ao catálogo da Netflix em 2022. Neste ano, a segunda temporada contou a história dos irmãos Menendez.

Durante o evento de estreia de Monstros: Irmãos Menendez, o criador da série revelou que Ed Gein será interpretado por Charlie Hunnam. De acordo com o Deadline, a nova temporada começará a ser gravada a partir de outubro, apesar de ainda não existir previsão de estreia.

Nascido em 1906, em Wisconsin, nos Estados Unidos, Ed Gein teve uma infância turbulenta com um pai alcoólatra e uma mãe superprotetora que evitava que ele tivesse contato com o que considerava ruim. Essa criação fez com que ele se tornasse obcecado pela mulher, que morreu em 1945.

Após perder a mãe, ele passou a viver em uma fazenda, onde desenvolveu interesse pelo corpo humano. Lá, ele abria covas para coletar restos mortais e deixá-los em sua casa. Eventualmente, Gein passou a assassinar pessoas. Em 1957, ele foi preso pela morte de Bernice Worden.

Em sua casa, ele elaborou móveis feitos de pele e ossos humanos, além de máscaras das vítimas. A polícia também encontrou a cabeça de Mary Hogan na propriedade.

Em um primeiro momento, Gein foi declarado incapaz de ser julgado devido a problemas de saúde mental. Em 1968, ele foi a julgamento, que o considerou não culpado por insanidade. Ele cumpriu sua pena em uma instituição psiquiátrica, onde morreu em 1984 em decorrência a um câncer de pulmão.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais