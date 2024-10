Antonio Cicero: 'Fullgás', 'À Francesa' e outras músicas escritas por ele que se tornaram hits

A morte do poeta, escritor e letrista Antonio Cicero, nesta quarta-feira, 23, aos 79 anos, encerra uma trajetória brilhante não apenas nas páginas dos livros, mas também na música popular brasileira.

Cícero, como era chamado pelos amigos, foi letrista de extrema importância para o pop rock brasileiro, lapidado entre as décadas de 1980 e 1990. Ao lado da irmã Marina Lima ajudou a moldar o gênero no País, com letras bem construídas e metáforas que tiravam qualquer rastro de frivolidade do pop.

Abaixo, seis grandes canções nas quais seu talento como letrista fica evidente:

'Fullgás' (Antonio Cicero - Marina) - 1984

Fullgás não é apenas uma música ou o nome que batizou um dos álbum mais importantes de Marina - e do pop brasileiro. Cícero, nessa época, escreveu o Manifesto Fullgás, assinado em conjunto com a irmã. "O Brasil vem da fusão de todas as águas, de todas as correntes culturais, de toda miscigenação. Por isso ele realmente mete medo em todos os que sofrem agorafobia", diz parte do texto.

Esse trecho se cola em um dos versos mais cheios de significados e lembrados da canção Fullgás: "Você me abre seus braços e a gente faz um país".

'O Último Romântico' (Antonio Cicero, Lulu Santos e Sergio Souza) - 1984

A canção até hoje faz parte do repertório dos shows de Lulu. E olha que foi gravada em um álbum em que a concorrência era grande: Tudo Azul, Certas Coisas, Tão Bem e Lua de Mel. Grande época para o pop/rock brasileiro.

'Virgem' (Antonio Cicero - Marina) - 1987

A balada lançada por Marina traz paisagens cariocas, como o Vidigal e o Morro Dois Irmãos - além de uma provocação social ao citar os "inocentes do Leblon’ - para falar de uma história de amor que é muito particular ao casal tema da canção.

'Acontecimentos' (Antonio Cicero - Marina) - 1991

Marina já declarou que fez essa música para Gal Costa (1945-2022), com quem ela namorou. Gal preferiu não gravar a canção. Mais uma de amor, que usa a expressão "festa em outro apartamento" como uma metáfora para a solidão de um amor que não está sendo correspondido.

'À Francesa' (Antonio Cicero - Claudio Zoli) - 1989

Cícero fez sua maior parte da carreira como letrista ao lado da irmã, Marina. No entanto, emplacou esse hit composto com Claudio Zoli na trilha da novela Top Model, novela que trazia um elenco jovem. A canção virasse um tema da juventude do final dos anos 1980.

'O Lado Quente do Ser' - (Antonio Cicero/Marina Lima) - 1980

Maria Bethânia lançou essa canção na qual Cícero usa do eu feminino, algo muito presente, por exemplo, na obra de Chico Buarque, para falar das dores e delícias de ser uma mulher. A letra se encaixou direitinho na versão bolero que Bethânia deu à canção. Marina também a gravou, um ano depois, no disco Certos Acordes, trabalho no qual consolidou sua carreira.