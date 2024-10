'Os Outros' e 'Justiça' vão ganhar versões no exterior; saiba detalhes

As séries originais do Globoplay Os Outros e Justiça vão ganhar versões no exterior. De acordo com a Variety, a Globo vendeu os formatos das duas produções de sucesso para outros países: Os Outros para a Grécia e territórios de língua alemã; e a antológica Justiça também para a Grécia.

À Variety, Angela Colla, chefe de negócios internacionais e coproduções da Globo, disse que "adaptações não precisam ser cópias carbono; com formatos, ajustes podem ser feitos para adaptar uma história a uma realidade particular, mantendo a estrutura criativa que é a essência do sucesso".

"Com a força do nosso conteúdo, estamos apostando na venda de formatos roteirizados como forma de ampliar as possibilidades de negócios e atingir novos públicos", acrescentou.

Os Outros, série lançada em 2023, tem duas temporadas disponíveis e uma terceira a caminho, programada para 2025. Do autor Lucas Paraizo (de Sob Pressão), a trama acompanha duas famílias em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e cujas histórias se cruzam depois de uma briga entre dois adolescentes.

A série faz, assim, um retrato da sociedade dividida, da intolerância e da violência doméstica. O elenco conta com Adriana Esteves, Milhem Cortaz, Maeve Jinkings e Thomás Aquino, entre outros.

Justiça, de Manuela Dias, ganhou uma segunda temporada em abril, após oito anos de hiato. A série antológica narra quatro histórias entrelaçadas de quatro personagens que foram presos no mesmo dia, após sete anos de encarceramento.

A segunda temporada é protagonizada por Juan Paiva, Murilo Benício, Belize Pombal e Nanda Costa - e se tornou a série mais assistida do Globoplay nos primeiros 30 dias a partir da estreia.