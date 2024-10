Fernando Grostein fala sobre curta para a Nasa, cinema, saúde mental e Luciano Huck

Há cinco anos vivendo em Los Angeles, o cineasta Fernando Grostein, irmão de Luciano Huck, está a mil. Ele teve o trecho de um curta-metragem enviado dentro de um foguete da NASA para o espaço, está com filme na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e faz show em São Paulo para marcar o lançamento de um EP.

"Recentemente, trabalhamos com a NASA em um curta-metragem que foi enviado em um foguete satélite para Marte, batendo recordes de transmissão a laser", conta o artista de 43 anos. "Homenageamos a Bahia com imagens da dançarina baiana Moara Sacchi e o maestro Jaques Morelenbaum. Temos lutado para representar nosso País da melhor forma possível", completa.

Trata-se da missão Psyche, que fez um teste inovador de comunicação óptica no espaço profundo com o intuito de estudar o aumento da transmissão de dados em uma velocidade 100 vezes maior do que os métodos atuais de frequência de rádio. Confira o filme que explora os temas de conexão aqui.

Grostein admite que, apesar das conquistas, sente saudade da família e destaca a relação especial que tem com seu irmão, Luciano Huck: "Para mim, ele é como um pai. Perdi meu pai aos 10 anos. Ele era Mário de Andrade, um grande jornalista, que faleceu nos braços de um amigo, Juca Kfouri, que admiro. Sem querer, Luciano assumiu esse papel em minha vida, e sou imensamente grato a ele".

O cineasta tem a produtora Cosmic Dog, fundada junto com o parceiro Fernando Siqueira. Eles resolveram deixar o Brasil após Grostein falar sobre homossexualidade no YouTube e ao gravar o filme Quebrando o Mito, sobre masculinidade do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ele conta que sofreu ataques na internet. "Recebi ameaças de agressão e de morte, o que tornou nossa situação insustentável. Sentindo que isso afetava nosso bem-estar, decidimos ir pra Califórnia, onde recebi bolsas de estudo em Stanford e Harvard."

Na Mostra de Cinema de São Paulo

O casal está no Brasil para apresentar o projeto Necklace, que inclui três frentes.

Uma delas é o filme Entrelaços, que será exibido na programação Mostra Brasil, da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, com sessões nesta quarta, 23 (Espaço Augusta), e na segunda, 28 (Reserva Cultural).

No filme, eles abordam a crise de saúde mental no mundo, desencadeada pelo uso excessivo de redes sociais e pela desigualdade econômica.

Siqueira, de 26 anos, que é membro associado da companhia de teatro Actor’s Gang, fundada por Tim Robbins, diz que, para o filme, criou máscaras surrealistas para representar sonhos e discutir esses transtornos, buscando quebrar estigmas.

Para Grostein, é preciso discutir livremente essas condições e abraçar a diversidade humana sem preconceitos. "É muito difícil não ter um trauma ou uma questão de saúde mental. O projeto parte da premissa de que você pode andar na rua sem saber quem está passando por depressão, autismo ou esquizofrenia. Acreditamos que esses termos estão sendo usados como xingamentos, embora façam parte da condição humana."

Entrelaços é, em suas palavras, "um filme diferente e aconchegante" - sobre um assunto que permeia sua obra. "Desde adolescente, o trauma tem sido uma constante em minha carreira como documentarista", diz o cineasta que dirigiu o documentário Quebrando o Tabu, que reuniu depoimentos de figuras como Fernando Henrique Cardoso e Bill Clinton sobre a guerra às drogas, além de outro chamado Encarcerados, baseado no livro de Drauzio Varella, que examina o sistema penitenciário.

Neste projeto específico, Siqueira conta que eles foram influenciados por autores como Gabor Maté e Bessel van der Kolk e tiveram o apoio de consultores de saúde.

As outras duas frentes são o EP FernandoS, que conta com quatro canções, e os shows nos dias 24 e 28 na casa Bona Musical, onde Siqueira canta e toca violão, enquanto Grostein se encarrega do teclado.

Serviço

Entrelaços - Mostra de Cinema de São Paulo

Quando e onde: 23/10 às 21:45 - Espaço Augusta Sala 1;

28/10 às 13:00 - Reserva Cultural - Sala 1

Quanto: R$ 24 (inteira) e R$ 12 (meia)

Show Necklace - Bona Casa

Quando: 24 (esgotado) e 28 de outubro

Onde: R. Dr. Paulo Vieira, 101 - Sumaré - SP

Quanto: R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia)