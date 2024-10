C6 Fest divulga line-up da terceira edição, com diversidade de sons e gerações; confira

O C6 Fest acaba de divulgar o line-up da terceira edição, que ocorrerá no Parque Ibirapuera, em São Paulo, de 22 a 25 de maio de 2025. A proposta do festival, realizado pelo C6 Bank, é a diversidade, misturando sons e gerações, com atrações de oito países - Estados Unidos, Reino Unido, França, Índia, Paquistão, Etiópia e Gana, além do Brasil - de cinco continentes.

Os shows, vários deles inéditos no País, serão distribuídos em quatro palcos. Estão na lista Nile Rodgers & Chic, Perfume Genius, Seu Jorge, The Last Dinner Party e Wilco. Confira a line-up completa abaixo.

As duas primeiras noites do festival, em 22 e 23 de maio, serão dedicadas aos shows mais intimistas, de jazz e suas vertentes. Por isso, serão realizados na plateia interna do Auditório Ibirapuera. Já no sábado, 24, e no domingo, 25, a programação estará nos palcos ao ar livre do parque.

A pré-venda de ingressos para clientes do C6 Bank acontece nos dias 23 e 24 deste mês, quarta e quinta-feira, com 20% de desconto sobre o valor dos ingressos, enquanto a venda para o público em geral tem início na sexta-feira, 25. Os valores dos ingressos variam de R$ 280 a R$ 680.

Line-Up do C6 Fest 2025

Quinta-feira, 22 de maio

* Auditório Ibirapuera (Plateia Interna)

Mulatu Astatke

Amaro Freitas Septeto

Arooj Aftab

Sexta-feira, 23 de maio

* Auditório Ibirapuera (Plateia Interna)

Kassa Overall

Brian Blade & The Fellowship Band

Meshell Ndgegocello

Sábado, 24 de maio

* Arena Heineken (ao ar livre)

Air - "Moon Safari"

Pretenders

Gossip

Perfume Genius

Stephen Sanchez

A.G. Cook

Agnes Nunes

Beach Weather

Peter Cat Recoring Co.

Domingo, 19 de maio

* Arena Heineken (ao ar livre)

Nile Rodgers & Chic

Wilco

Seu Jorge e convidados no "Baile á la baiana"

The Last Dinner Party

English Teacher

Cat Burns

Maria Esmeralda - Thalin, Cravinhos, iloveyouangelo, Pirlo & VCR Slim

SuperJazzClub

C6 Fest

Quando: 22 a 24 de maio de 2025

Onde: Parque Ibirapuera, Av. Pedro Álvares Cabral, 0, Ibirapuera, São Paulo - SP

Ingressos: À venda no site a partir de quarta-feira, 23, para os clientes do C6 Bank, e a partir de sexta-feira, 25, para o público geral

Bilheterias: Teatro Renault, na Av. Brigadeiro Luís Antônio, 411 - República, São Paulo - SP. Aberta de terça-feira a domingo das 12h às 20h.

Valores por dia do 1º lote: Auditório Ibirapuera (plateia interna, nos dias 22 e 23 de maio, sexta e domingo) - R$ 560 e R$ 280 (meia); Arena Heineken e Tenda (nos dias 24 e 25 de maio, sábado e domingo) - R$ 680 (inteira) e R$ 340 (meia)