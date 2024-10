'Quem Quer Ser Um Milionário': Ex-jogador arrisca tudo e perde na reta final

O ex-jogador de vôlei César Augusto chegou bem perto da pergunta do milhão do quadro Quem Quer Ser Um Milionário, do Domingão com Huck, neste domingo, 20. Ele arriscou tudo na penúltima pergunta, mas acabou errando a resposta. A questão tratava sobre o design do "orelhão".

César poderia escolher entre "chutar" a resposta e ganhar o prêmio de R$ 500 mil, ou parar o jogo e levar R$ 300 mil para casa. Ele acabou ganhando R$ 30 mil após errar a pergunta. O ex-jogador, que parou de jogar vôlei para se dedicar aos estudos, associou o momento em que tomou a decisão de deixar o esporte com a escolha de continuar no Quem Quer Ser Um Milionário.

"Eu tinha um futuro para trilhar no vôlei e eu optei por estudar... Era 'só estudo'. E estudo abre muitas portas. (...) Se eu parar, talvez seria o mesmo César que teria continuado jogando vôlei: ele nunca saberia o que teria para ele em outro lugar", disse.

O ex-jogador tinha que responder: "O que inspirou a arquiteta Chu Ming Silveira a criar o design do protetor telefônico, o icônico orelhão brasileiro, feito em 1971?". Ele poderia escolher entre "amendoim", "bola de futebol", "Morro do Pão de Açúcar" ou "casca de ovo". César escolheu "amendoim". A resposta correta, porém, era "casca de ovo".

"Eu não deveria ter deixado você fazer isso", disse Luciano Huck após o ex-jogador errar a pergunta. "Eu saí muito mais feliz respondendo do que parando", disse César, que tem o sonho de comprar uma casa para morar com a mulher, Gabriela.

'Quem Quer Ser Um Milionário' teve apenas uma ganhadora

O quadro do Domingão com Huck teve apenas uma pessoa que já faturou o prêmio de R$ 1 milhão. A jornalista Jullie Dutra, no ano passado, acertou a pergunta: "Com apenas 17 anos, Pelé foi campeão mundial de futebol na Copa de 1958 usando a camisa número...". Jullie tinha as opções "10", "11", "17" e "18". Ela escolheu ligar para uma amiga e conquistou a pergunta do milhão. A resposta correta era o número "10".

A atração fez sua estreia em maio de 2017, ainda no Caldeirão do Huck, e, desde então, ninguém havia levado R$ 1 milhão. Luciano Huck já comentou diversas vezes que gostaria de manter o quadro no ar enquanto ninguém vencesse.