'Vale Tudo': o que Sorrah disse sobre Paolla Oliveira viver sua personagem?

Na trama original de Vale Tudo, Renata Sorrah deu vida a Helena Roitman, personagem conhecida como Heleninha, artista vinda de uma família rica que enfrentava problemas com o abuso de álcool que lhe rendiam problemas com o ex-marido, Reginaldo Faria, que não perdoava o fato de ter colocado o risco do casal, Tiago (Fábio Villa Verde) em risco num acidente por conta de seus excessos.