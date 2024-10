Na Holanda, Lucas Lucco relata ter sido roubado: 'Nunca achei que ia acontecer aqui'

O cantor Lucas Lucco usou seu perfil no Instagram para desabafar após ter sido vítima de um crime em Amsterdã, na Holanda, onde está para participar de uma corrida. Ele publicou imagens do vidro de seu carro quebrado e lamentou a perda de seu passaporte e de outros itens pessoais.

No Instagram, ele explicou a questão em stories: "Vim parar na delegacia. Depois o povo fala que é no Brasil que o povo rouba, assalta.... Estava fazendo compras, deixei o carro estacionado, alguém quebrou o vidro e pegou minha mochila, meus passaportes, fone, tudo... Só que o fone tá se movendo."

E prosseguiu: "O cara acho que não sabe que o fone está dentro da mochila. Aí agora vou com a polícia procurar o cara. Nossa Senhora, se eu 'pego' esse cara, dou tanta porrada nele. Cambada de Filhos da p***."

Pouco depois, Lucas Lucco voltou para atualizar os fãs sobre a situação: "Estou com a cara vermelha de tanto andar no frio. A polícia não fez p*** nenhuma. Me levou lá, me colocou na van. Colocamos a localização do airpod, mas tinha 20 minutos que não estava lá, já, porque não é em tempo real."

O artista ainda fez um balanço de suas perdas: "Resumindo: mochilinha da Gucci, Rolex submariner, meu airpod [fone de ouvido] minha plaquinhazinha da corrida, vontade de chorar, na moral. Um prejuizo de 100 [mil reais], no mínimo."

Por fim, Lucas Lucco relatou que teria que voltar à delegacia para fazer o equivalente a um boletim de ocorrências para que pudesse buscar um passaporte de emergência junto à embaixada brasileira na Holanda.

"Eu tava maluco para encontrar esse cara. Com polícia, sem polícia, eu ia soltar uma voadora na cabeça. Meu Deus do céu, que raiva! Nunca achei que isso ia acontecer aqui. Nunca fui assaltado, roubado no Brasil. Nunca quebraram o vidro do meu carro, nada", encerrou Lucco.