Saiba qual a fortuna de Liam Payne e quem fica de herdeiro

Na ocasião, ele também refletiu sobre paternidade e declarou que levar Bear à escola era "uma de suas coisas favoritas". Questionado sobre se guiaria o filho para uma vida "replicando o sucesso da dele", Liam disse que deixaria Bear "fazer o que quisesse".

"Eu não mostrei o rosto dele desde que era mais novo e eu escolhi ser famoso quando eu tinha 14 anos. Quer dizer, não escolhi ser famoso, mas escolhi o que eu queria fazer", disse. "Ele terá que fazer uma escolha quando for mais velho e eu sei que escolha ele fará... Ele vai aos ensaios da mãe dele, que também é uma pop star, e eu tenho vídeos dele segurando um microfone igual o 'velho' dele."

O cantor foi encontrado morto no hotel Casa Sur, onde teria caído do terceiro andar do hotel, em Palermo, bairro de Buenos Aires. A polícia argentina confirmou a morte aos jornais La Nación e Clarín. Conforme o La Nación, as autoridades foram chamadas ao local para conter um "homem agressivo" que poderia estar sob "a influência de drogas ou álcool".