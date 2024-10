Suelen Gervásio é a quarta eliminada do reality 'A Fazenda'

A modelo Suelen Gervásio é a quarta eliminada do reality rural A Fazenda 16. Nesta quinta-feira, 17, ela disputou a Roça contra Sacha Bali e Vanessa Carvalho, mas acabou como a menos votada pelo público para permanecer na casa, com apenas 8,15% dos votos.

"Sempre te achei uma jogadora daquelas. Firme e forte", disse Adriane Galisteu, apresentadora do programa, depois de anunciar a eliminação. Suelen ficou conhecida depois de uma polêmica que envolveu o cantor Vitão - ela dizia que o artista seria pai de sua filha, Nina, mas o exame de DNA teve resultado negativo. Ela também foi um dos destaques da São Paulo Fashion Week.

Suelen colecionou desentendimentos na sede com peões como Zé Love, Flora Cruz, Flor Fernandes e Babi Muniz. Ela havia sido a mais votada pelos peões para disputar a Roça - com 11 votos no total - e foi vetada da Prova do Fazendeiro.

Madrugada teve briga generalizada

Depois da saída de Suelen, os peões de A Fazenda se envolveram em uma briga generalizada durante a madrugada. O desentendimento começou com Zaac e Sacha Bali e acabou incluindo outros participantes, como Yuri, Gui, Zé Love e Gilsão.

Em determinado momento, os dois começaram a trocar ofensas sobre as roupas escolhidas por cada um. A briga teve até ameaças de agressão com os demais participantes tendo que apartar os peões.

Na manhã de sexta, 16, Yuri e Gilsão voltaram a trocar farpas. O momento ocorreu enquanto os dois cuidavam do trato dos animais. O modelo foi chamado de "pitbull enraivado", e o personal trainer, de "bebê da mamãe".