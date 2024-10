Rodrigo Faro diz que Vera Viel 'está curada'

Rodrigo Faro declarou que Vera Viel está curada de um câncer raro, diagnosticado no mês de outubro após um procedimento para retirada do tumor. A notícia foi dada pelo apresentador para a plateia presente nas gravações do programa Hora do Faro, postada em um stories de Aliny Mariano, que faz parte da equipe, na quarta-feira, 16. Faro também compartilhou que Vera teve alta do hospital.

"Tenho certeza que foi da oração de vocês, de todo mundo, que naquele momento eu pedi para que parassem um minuto de seus dias e orem pela Vera. Isso chegou até Ele, e ela está curada.", disse Rodrigo Faro sobre a mulher.

Vera passou, na última sexta-feira, 11, por uma cirurgia na coxa esquerda para a retirada do tumor, um sarcoma sinovial. A cirurgia foi realizada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Sobre a alta do hospital após a realização do procedimento, Faro comentou: "ela está de volta, se recuperando. Com a graça de Deus está tudo bem".

Ela falou mais sobre o processo de descoberta do nódulo: "Achei que tinha me machucado fazendo essas aulas, porém, o que não sabia é que o tumor já estava lá e um hematoma havia se formado nele, fazendo com que eu sentisse dor".