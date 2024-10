Membros do One Direction lamentam morte de Liam Payne: 'Devastados'

Nesta quinta-feira, 17, os ex-integrantes do One Direction, Niall Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson e Zayn Malik, se pronunciaram sobre a morte de Liam Payne, que caiu da sacada de um hotel em Buenos Aires. O comunicado oficial foi publicado no perfil do grupo no Instagram.

"Estamos completamente devastados com a notícia da morte de Liam. Quando estivermos prontos, teremos mais a dizer", dizia a nota divulgada durante a tarde. "Por enquanto, vamos nos dar tempo para lidar com o luto e processar a perda de nosso irmão, a quem amávamos profundamente", completaram.

Louis Tomlinson se pronuncia

Louis Tomlinson, em seu perfil pessoal, prestou uma homenagem ao amigo. Ele compartilhou uma foto ao lado de Liam, a quem considerava um irmão.

"É difícil descrever o que sinto escrevendo isso, mas ontem perdi um irmão. Liam era alguém que eu admirava todos os dias, uma pessoa de alma positiva, divertida e gentil", escreveu na legenda.

Louis relembrou o início da amizade: "Conheci Liam quando ele tinha 16 anos e eu, 18. Desde o início, fiquei impressionado com sua voz. Mas, mais que isso, com o passar do tempo, vi o irmão gentil que sempre quis ter." Ele também destacou o talento de Payne como compositor: "Liam tinha um dom incrível para criar melodias. Falávamos sempre sobre voltar ao estúdio e tentar recriar a química que tínhamos na banda".

Tomlinson foi além, dizendo que Liam era a alma do One Direction: "Para mim, ele sempre foi a parte mais vital do grupo. Sua experiência, tom perfeito, presença de palco e talento para compor. A lista é longa. Obrigado, Liam, por nos moldar."

Zayn Malik se pronuncia

Outro ex-integrante da banda, Zayn Malik, também prestou sua homenagem individual a Liam Payne. Ele iniciou o texto expressando o desejo de que, de alguma forma, Liam soubesse o quanto ele estava sentindo sua perda.

"Nunca tive a chance de agradecer por todo o apoio que você me deu nos momentos mais difíceis da minha vida. Quando eu sentia saudades de casa, aos 17 anos, você sempre estava lá com uma palavra positiva e um sorriso reconfortante, me fazendo sentir que eu tinha um amigo e era amado. Mesmo sendo mais novo que eu, você sempre foi mais sábio, determinado e nunca hesitou em dizer o que pensava, mesmo que fosse para corrigir os outros", começou Zayn.

Ele seguiu refletindo sobre as diferenças entre os dois, ressaltando o respeito mútuo: "Apesar de termos nos desentendido por causa disso algumas vezes, eu sempre o respeitei por sua postura. Quando se tratava de música, Liam, você era o mais habilidoso em todos os aspectos. Eu me sentia como um novato, sem experiência, enquanto você já era um profissional."

Assim como Louis Tomlinson, Zayn expressou a sensação de ter perdido um irmão. "Perdi um irmão quando você se foi, e não consigo explicar o que daria para poder te abraçar uma última vez, me despedir adequadamente e dizer o quanto eu o amava e respeitava. Não há palavras que possam descrever como estou me sentindo agora, além de estar profundamente devastado. Espero que, onde quer que você esteja, esteja em paz e saiba o quanto é amado. Te amo, irmão."

A morte de Liam Payne

Liam Payne foi encontrado morto no hotel Casa Sur, em Palermo, Buenos Aires, após cair do terceiro andar. A polícia argentina confirmou o óbito aos jornais La Nación e Clarín. Segundo o La Nación, as autoridades foram chamadas para conter um "homem agressivo", nas palavras dos funcionários do hotel, que possivelmente estaria sob efeito de drogas ou álcool.

Carreira

Liam James Payne nasceu em 1993, em Wolverhampton, na Inglaterra. Admirador de artistas como Usher, Justin Timberlake e Chris Brown, ele sempre sonhou em cantar e tornar seus pais orgulhosos, como contou certa vez em uma entrevista ao The Guardian.

Ele participou pela primeira vez do programa The X Factor aos 14 anos, mas não foi aprovado. Simon Cowell, jurado do show, pediu que ele voltasse dois anos depois. Em 2010, Liam retornou ao palco e, após uma performance de Cry Me a River, foi selecionado para formar o One Direction ao lado de outros quatro jovens.

Durante sua trajetória no grupo, Liam compôs várias músicas, incluindo grande parte do álbum Four (2014) e colaborou no álbum Made in the A.M. (2015).

Após o fim do One Direction, em 2016, Liam seguiu carreira solo, lançando hits como Strip That Down, Familiar (com J Balvin) e For You (com Rita Ora). Seu álbum de estreia, LP1 (2019), no entanto, não teve o mesmo sucesso com o público e crítica.

Liam deixa um filho de sete anos, Bear, fruto de seu relacionamento com a cantora Cheryl Cole.