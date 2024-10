Amazon lança o primeiro Kindle com tela colorida

A tela colorida do e-reader da Amazon é pedido dos leitores há anos. Agora, finalmente, os usuários do Kindle poderão ter mais emoção na hora de ver ilustrações nos e-books. O Kindle Colorsoft Signature Edition já está disponível para pré-venda nos EUA, com entrega prevista para o próximo dia 30 de outubro. O novo modelo chegará ao mercado por um preço de US$ 279,99, cerca de R$1587 no câmbio atual.

A sensação de papel que o leitor tem ao usar um Kindle é baseada na tecnologia do e-ink. Agora, para trazer um destaque a mais cores além do preto e do branco, o Colorsoft conta com novos pixels de LED e uma nova forma de trabalhar com a luminosidade para destacar os novos tons.

Segundo especialistas do The Verge que já testaram o novo produto da Amazon, a tela não chega a ser tão brilhante quanto a de um iPad, por exemplo, mas oferece nitidez o suficiente para não comprometer a qualidade das imagens. E também, a rapidez de trocar páginas não parece ter diminuído.

Além disso, o leitor poderá ‘marcar’ suas passagens favoritas do livro com diferentes cores. Assim, poderá buscar os trechos - organizados por cor - no aplicativo do Kindle no smartphone.

Agora, a biblioteca de e-books está muito mais parecida com o mundo real, já que, finalmente, as capas serão coloridas, o que é um ponto positivo para quem gosta de deixar a sua leitura atual como tela de bloqueio.