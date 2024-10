Liam Payne postou foto com a namorada em rede social uma hora antes de morte ser divulgada

Liam Payne, ex-membro da banda One Direction, morreu nesta quarta-feira, 16, em Buenos Aires, na Argentina. Menos de uma hora antes da notícia ser confirmada pela imprensa argentina, o cantor havia postado uma foto em seu perfil do Snapchat.

Nas imagem publicada, ele aparece ao lado da namorada, Kate Cassidy. Os dois estão em frente a um espelho, com Payne sem camisa e sorrindo.

O cantor foi encontrado morto no hotel Casa Sur, onde teria caído do terceiro andar do hotel, em Palermo. A polícia argentina confirmou a morte.

De acordo com o La Nación, as autoridades foram chamadas ao local para conter um "homem agressivo" que poderia estar sob "a influência de drogas ou álcool".

Payne nasceu em 1993 em Wolverhampton, cidade no interior da Inglaterra, e ganhou fama com a One Direction, banda inglesa formada no reality musical The X Factor. Após a separação da banda, seguiu carreira solo.

Carreira solo

Liam começou a explorar novos horizontes artísticos após a separação do One Direction, em 2016. O britânico lançou seu primeiro single solo, Strip That Down, em 2017. A música, que mesclava pop e R&B, representava uma nova fase em sua carreira, marcada por seu desejo de se distanciar da imagem de ídolo adolescente. O single rapidamente se tornou um sucesso, alcançando o topo das paradas em vários países e estabelecendo Liam como um artista relevante no cenário musical.

Nos anos seguintes, Liam continuou a lançar singles que refletiam seu estilo pessoal e suas experiências de vida, como For You, com Rita Ora, e Polaroid, com Jonas Blue. Suas músicas, frequentemente abordando temas de amor, autodescoberta e superação, ressoaram com um público que o acompanhava desde os dias de One Direction.

No entanto, a transição para uma carreira solo não foi isenta de desafios. Liam enfrentou pressões significativas da indústria musical, lidando com as expectativas dos fãs e a constante comparação com sua época no grupo.

Em diversas entrevistas, ele expressou suas lutas pessoais, incluindo problemas de saúde mental e a pressão para manter uma imagem pública. Em março de 2024, Liam lançou seu último single, Teardrops, após três anos sem novidades. No entanto, o desempenho comercial da música não foi o esperado. No início de 2024, Liam encerrou seu contrato com seu antigo empresário.