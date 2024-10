Liam Payne começou carreira no reality 'X Factor'; veja vídeo e entenda a trajetória

Morreu nesta quarta-feira, 16, aos 31 anos, o cantor Liam Payne, ex-integrante da banda One Direction. A morte foi noticiada pelos jornais argentinos La Nación e Clarín. Ele foi encontrado morto no hotel Casa Sur, onde teria caído do terceiro andar do hotel, em Palermo. A polícia argentina confirmou a morte.

O cantor começou sua carreira em 2010, época em que esteve pela segunda vez no reality show The X Factor e se uniu aos outros quatro integrantes do One Direction. Antes, ele já havia participado da atração com apenas 14 anos, mas não havia sido aprovado pelos jurados - Simon Cowell, um deles, pediu para que o garoto "voltasse em dois anos".

Na primeira vez, Liam cantou Fly Me To The Moon, canção de Frank Sinatra. Na segunda, escolheu Cry Me a River, música de Ella Fitzgerald, e foi aplaudido de pé. "Eu nunca esperei, nem nos meus maiores sonhos, o que aconteceu e ter aquela reação. Isso é tão incrível", disse depois de ter sido aprovado no X Factor.

No dia 23 de julho de 2010, o One Direction foi formado com garotos aprovados no programa e com idades entre 16 e 19 anos. A partir de então, o grupo quebrou recordes e se tornou o primeiro a emplacar quatro discos em primeiro lugar no ranking oficial da indústria musical nos Estados Unidos.

Liam compôs algumas das músicas da banda, como grande parte do álbum Four, de 2014, incluindo o single Steal My Girl. Ele também recebeu créditos na produção do quinto álbum de estúdio da banda e o último como quarteto, Made In The A.M., de 2015, segundo o The Guardian.

Em 2015, Zayn anunciou que sairia do grupo, o que deu início aos rumores da separação. Em janeiro do ano seguinte, após o lançamento de Made In The A.M., o One Direction disse que tomaria um "descanso" indefinido.