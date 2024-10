Caso Diddy: advogados de Sean Combs pedem que juiz divulgue identidades dos acusadores

A defesa de Sean ‘Diddy’ Combs entrou nesta terça-feira, 15, com um pedido para que a corte de Nova York divulgue a identidade dos acusadores do rapper. O pedido, reproduzido pela Variety, afirma que a divulgação ajudará o magnata a se preparar melhor para o julgamento, marcado para 5 de maio de 2025.

"Este caso é único, em parte devido ao número de indivíduos que fazem acusações contra o Sr. Combs, ao seu status de celebridade, riqueza, à publicidade de seu processo anteriormente resolvido, aos vazamentos do grande júri e às falsas declarações inflamatórias dos agentes do [Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos], conforme descrito em nossa moção anterior", diz a carta dos advogados de Combs enviada à corte. De acordo com a defesa, a cobertura do caso levou a um efeito cascata de acusações "que vão de falsas a completamente absurdas".

O processo resolvido citado pela defesa se refere à acusação da ex-namorada de Combs, Cassie Ventura, que acusou o rapper de abuso físico, estupro e tráfico sexual. Movido em novembro de 2023, o caso foi resolvido fora da corte, mas acarretou em uma enxurrada de acusações semelhantes contra o artista e produtor.

A defesa de Combs cita ainda os seis novos acusadores que entraram com processo contra o magnata na última segunda-feira, 14. Segundo os defensores do rapper, o advogado destes acusadores "afirma representar 120 acusadores que fazem acusações absurdas e profundamente prejudiciais, incluindo agressão sexual violenta e abuso sexual de menores". Para a defesa, o anúncio do advogado adversário seria um golpe publicitário que levou a novas acusações infundadas.

Os advogados de Combs afirmam ainda que essas acusações devem afetar o julgamento do magnata. "Estas acusações surgiram na sequência de mais de uma dúzia de ações judiciais anteriormente apresentadas e atualmente pendentes, várias das quais já foram desacreditadas, mas apenas depois de terem causado danos irreparáveis ao caráter e à reputação do Sr. Combs . Estas alegações turbulentas criaram um circo histérico nos meios de comunicação que, se não for controlado, privará irreparavelmente o Sr. Combs de um julgamento justo, se é que ainda não o fez."