Vera Viel fala sobre recuperação rápida após cirurgia

Vera Viel comentou sobre sua recuperação rápida na segunda-feira, 14, após uma cirurgia de retirada de um tumor maligno que foi realizada em 12 de outubro. Em suas redes sociais, ela relatou que sua vida "mudou completamente" após o procedimento.

Além do boletim médico, divulgado pelo Hospital Israelita Albert Einstein, no domingo, 13, em que os médicos apontam uma boa evolução do quadro clínico, Vera expressou nos stories do Instagram que surpreendeu os profissionais com sua melhora. Ela foi diagnosticada com um sarcoma sinovial, tipo raro de câncer, na coxa esquerda.

"Aconteceram muitas coisas em uma semana, da biópsia a cirurgia. Minha vida mudou completamente, e eu estou aqui para agradecer primeiramente a Deus e depois às milhares de mensagens e orações", escreveu.

Ela relatou também uma experiência que teve durante a cirurgia, quando Deus supostamente conversou com ela. "Ele pediu para que eu descansasse enquanto os médicos retiravam o tumor. Ali, naquele momento, não havia dor, somente o cuidado e o amor Dele. Ele me falou que a vida faria sentido a partir daquele momento".

A apresentadora completou que vê a família como prioridade, e acalmou seus seguidores: "Logo estarei em casa, e vamos vencer essa batalha. A cirurgia foi um sucesso, obrigada aos médicos e todos aqui no hospital que estão cuidando de mim". Vera Viel é mulher de Rodrigo Faro, com quem tem três filhas: Clara, 19 anos; Maria, 16; e Helena, 11.