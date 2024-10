Vai ao show do Paul McCartney no Allianz? Veja quanto tempo dura, onde estacionar e onde comer

Paul McCartney se apresenta no Brasil nos dias 15 e 16 de outubro em São Paulo e no dia 19 em Florianópolis. A excursão do lendário fundador dos Beatles faz parte da turnê Got Back, a qual ele já trouxe ao País em 2023. O show dura cerca de 2h40.

O músico inglês abriu a nova etapa do giro com um show em Montevidéu, no Uruguai, e promoveu a estreia ao vivo da canção Now And Then, última canção dos Beatles lançada no ano passado com a ajuda de IA. Essa foi a grande novidade do repertório, que permanece idêntico aos concertos do ano passado.

Serviço

Paul McCartney - Got Back Tour 2024

Data: 15 e 16 de outubro

Abertura dos portões: 16h

Horário dos shows: 20h

Ingressos: há poucos ingressos disponíveis para o show do dia 16, através do site da Eventim

Local: Allianz Parque - Rua Palestra Itália, 200 (clique para calcular a rota até o local)

Como chegar ao Allianz

A velha dica vale aqui. O fluxo intenso de carros faz do transporte rápido (moto e, para quem mora na região, bike) a melhor pedida. Por ser uma região bem servida de linhas de ônibus, eles também são uma opção. O site do Allianz cita as mais de 30 linhas que passam em frente ao estádio.

Os que vão de metrô ou trem podem descer na estação Palmeiras/Barra Funda, onde há a linha vermelha, as linhas rubi e diamante da CPTM. Ela fica a cerca de 10 minutos de caminhada da arena. Bom para quem não quer a muvuca da saída.

Há estacionamentos no entorno, mas eles geralmente cobram um preço alto em dias de jogos e shows no Allianz.

Onde estacionar?

Estapar do Allianz Parque

Rua Padre Antonio Tomas, 72 - Preços a partir de R$ 120

Estacionamento do shopping West Plaza

Avenida Francisco Matarazzo, s/n - Água Branca, a 850 metros do Allianz Park. As entradas são as seguintes:

1 - Bloco A: acesso pela Rua Barão de Tefé, 247;

2 - Bloco B: acesso pela Praça Souza Aranha;

3 - Bloco C: acesso pela Rua Mário Sett s/n;

4 - Entrada motos: acesso pela avenida Antártica.

Estacionamento do Bourbon Shopping

Rua Palestra Itália, 500 - Perdizes, a 250 metros da arena.

Alex Park

Av. Antártica, 529 - Perdizes, a 250 metros da arena.

Onde comer?

Veja no Paladar Estadão mais dicas de onde comer e beber na Pompeia e em Perdizes.

A Lareira

A poucos metros da Rua Palestra Itália, a grande padaria Lareira tem sido um destino bem procurado. Quem estiver de Uber, a dica é ficar ali até que a multidão que se aglomera depois dos shows se dissipa. Não vale a pena brigar por um motorista. Aos que forem para lá depois do show, por volta das 23h30, uma boa opção será o bufê de sopas servido com uma variedade grande de pães.

Onde: Av. Sumaré, 488 - Perdizes

Leggera

Simplicidade, leveza, constância e ótimos ingredientes. Estes são os trunfos da Leggera, pizzaria certificada pela Associazione Verace Pizza Napoletana, comandada pelo experiente e estudioso André Guidon - pizzaria, aliás, que conquistou o pódio com sua margherita em Paladar. Delicadas e potentes, são produzidas com farinha italiana, com fermentação natural, que resulta em uma massa elástica e macia, de bordas altas, perfeita para acomodar o molho de tomate vermelho de cor intensa e sabor suave. A margherita, que foi a grande premiada no Paladar, é a melhor - e sai por R$ 54.

Onde: Rua Diana, 80 - Perdizes

Petí

Para quem deseja chegar ao show logo na abertura dos portões, o Petí é uma boa opção de gastronomia moderna e com ingredientes frescos e orgânicos na região. O restaurante chegou a fechar, antes da pandemia, por conta de um incêndio. A casa tem uma proposta de culinária moderna com ingredientes sazonais, com pratos que mudam a cada 20 dias. O menu completo, que muda sempre, varia entre R$ 85 e R$ 100. Consulte as redes da casa para ver o menu atual.

Onde: R. Cotoxó, 110 - Pompeia